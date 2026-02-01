Templos milenarios, K-Pop y belleza: guía para descubrir Seúl, el destino de moda que los peruanos pueden visitar sin visa

Una canción de Blackpink se distingue entre el bullicio mientras camino entre las luces y colores que iluminan Myeong-dong, una de las zonas comerciales más vibrantes del centro de Seúl. La pegajosa melodía de las divas del K-pop me dirige, en medio de cientos de caminantes, a una tienda donde hay más figuras y ‘souvenirs’ de ‘idols’ de los que puedo reconocer. Es mi primera vez en la capital surcoreana y me queda claro por qué la cultura K es tan poderosa en la escena del pop mundial.

Myeong-dong retrata el equilibrio que se percibe en esta nación del este de Asia. El furor y la vanguardia conviven con el orden y la educación. Los templos milenarios con altísimos edificios llenos de pantallas. Lo tradicional se fusiona con lo moderno. Y esa es la clave del éxito. Lo dicen los propios coreanos, que ven en la fascinación mundial por la banda BTS, los millones de reproducciones de los K-dramas, la locura por sus productos de belleza (K-beauty), el Óscar a la película “Parasite” o la nominación 2026 a “K-Pop Demon Hunters” la confirmación de que Corea del Sur está de moda.

Los ‘tours’ de K-pop más completos en Seúl ofrecen hacer videos musicales con distintas temáticas y visitar un estudio de grabación. (Foto: HALLYU K-POP TOUR)

Si buscamos explorar el fenómeno K-pop en Seúl, hay varios ‘tours’ que nos llevarán por museos, tiendas y lugares relacionados con la vida de los ‘idols’. También se ofrecen experiencias fascinantes como la de asistir a una clase de baile o convertirse en cantante por un día en un estudio de grabación. Un punto obligado es la estatua del “Gangnam Style”, en el famoso distrito que inspiró la canción de PSY que batió récords en 2012.

Para los amantes de las series coreanas —la que vi en casa antes de este viaje fue “El amor es un capítulo aparte”—, bastará con pasear cerca del río Han, observar la imponente Torre Namsan para emocionarse o comer kimchi, tradicional preparación a base de col fermentada. Hay ‘tours’ que nos trasladan por las locaciones de los K-dramas más populares. Sí, el vestuario está incluido.

Con estilo

Los surcoreanos han llevado el arte de comer, beber o ir a una librería a otro nivel. Los lugares ‘aesthetic’ y ‘trendy’ se cuentan por montón. Tomar café —casi un deporte nacional en este país— puede ser una experiencia inolvidable si nos atrevemos, por ejemplo, a visitar cafés con temática de ovejas o los que ofrecen sándwiches presentados en forma de pastel. Varios de estos lugares están en los modernos barrios de Insa-dong e Itaewon, donde también encontraremos lujo, arte e innovación. La comida callejera es un mundo aparte. Probamos la barbacoa coreana y otros platillos que nos sorprenden gratamente con sabores que van del dulce al agrio picante.

Las opciones para tomar café son abundantes. (Foto: POOL CAFÉ)

Disfrazarse también es una opción. En las calles de Seúl es común ver a jóvenes vestidos de escolares, aunque no lo sean. Incluso, podemos visitar el icónico Palacio de Gyeongbokgung luciendo un pomposo y tradicional ‘hanbok’. Todo es posible en la tierra del K-pop.//