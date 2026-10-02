icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aranwa reabrió sus puertas en Vichayito. (Fotos: Difusión)
Aranwa reabrió sus puertas en Vichayito. (Fotos: Difusión)
Por Solange Soto Valdiviezo

Talara, la “Ciudad del Eterno Verano” nos recibe con 29°. En la recepción del hotel ya nos esperan con toallas húmedas y aire acondicionado para regular la temperatura elevada del balneario. Al cruzar la entrada del hotel Aranwa Vichayito, el campo visual es amplio: piscina, restaurante, bar, sol y mar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.