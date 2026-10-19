El Castillo de Chancay continúa proyectando el nombre del Perú en escenarios internacionales. En el marco de los Premios ALMA 2026, celebrados en el Hotel Marquis Reforma, en Ciudad de México, Juan Barreto Boggio fue distinguido en la categoría “Mejor empresario impulsor de la cultura”, en reconocimiento a su visión y contribución al desarrollo del Castillo de Chancay como referente del turismo cultural.

Los Premios ALMA 2026 son un reconocimiento global que distingue a líderes que impulsan el desarrollo social, económico y cultural. Su convocatoria comprende a representantes de los tres órdenes de gobierno, así como a empresarios, artistas, deportistas, periodistas, influencers y personalidades cuyo trabajo genera un impacto positivo en la sociedad.

Este reconocimiento destaca la visión empresarial de la familia Barreto y su compromiso en la consolidación del Castillo de Chancay como uno de los espacios turísticos y culturales más emblemáticos del Perú.

Con una propuesta que integra historia, cultura, entretenimiento para toda la familia, el Castillo recibe a miles de visitantes y contribuye al posicionamiento de Chancay como un destino de relevancia nacional e internacional.

El Castillo de Chancay en escenarios internacionales

Juan Francisco Barreto Podestá, gerente general del Castillo de Chancay, viajó a México para recibir esta importante distinción, que también representa un motivo de orgullo para la familia y todo el equipo que forma parte de esta organización.

“Ser nominados a los Premios ALMA nos llena de orgullo. El Castillo de Chancay sigue creciendo en el Perú y que desde otros países reconozcan nuestro trabajo es una señal de que estamos avanzando por el camino correcto. Este reconocimiento nos motiva a seguir apostando por la cultura, el turismo y el desarrollo de nuestro país”, expresó el empresario.

Asimismo, destacó el compromiso de continuar fortaleciendo el proyecto familiar y agradeció a quienes contribuyen diariamente a mantener viva la historia del Castillo.

“Seguiremos trabajando para hacer realidad nuestros sueños, porque tenemos un legado que debemos continuar. Quiero agradecer especialmente a mi hermana Andrea por su fortaleza y compromiso, así como a toda nuestra gran familia del Castillo por su apoyo y por hacer posible que nuestra historia siga cobrando vida”, señaló.

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