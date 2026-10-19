El castillo recibe a miles de visitantes y contribuye al posicionamiento de Chancay como un destino de relevancia nacional e internacional | Foto: Castillo de Chancay
El castillo recibe a miles de visitantes y contribuye al posicionamiento de Chancay como un destino de relevancia nacional e internacional | Foto: Castillo de Chancay
Por Redacción EC

El Castillo de Chancay continúa proyectando el nombre del Perú en escenarios internacionales. En el marco de los Premios ALMA 2026, celebrados en el Hotel Marquis Reforma, en Ciudad de México, Juan Barreto Boggio fue distinguido en la categoría “Mejor empresario impulsor de la cultura”, en reconocimiento a su visión y contribución al desarrollo del Castillo de Chancay como referente del turismo cultural.