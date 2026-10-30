El Castillo de Chancay se alista para la celebración de Halloween | Foto: Castillo de Chancay
El Castillo de Chancay se alista para la celebración de Halloween | Foto: Castillo de Chancay
Por Redacción EC

Con motivo de las celebraciones de Halloween y el inicio de noviembre, el Castillo de Chancay anunció una promoción especial dirigida a las familias. Los niños de hasta 12 años podrán ingresar gratis a sus instalaciones durante dos días, siempre que acudan con un disfraz completo y cumplan con las condiciones establecidas.

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