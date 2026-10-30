Con motivo de las celebraciones de Halloween y el inicio de noviembre, el Castillo de Chancay anunció una promoción especial dirigida a las familias. Los niños de hasta 12 años podrán ingresar gratis a sus instalaciones durante dos días, siempre que acudan con un disfraz completo y cumplan con las condiciones establecidas.

El beneficio estará disponible el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, fechas en las que los más pequeños podrán disfrutar de esta propuesta sin pagar entrada.

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Los menores podrán acceder a este beneficio entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. Para ello, deberán acudir directamente a la boletería y presentar la documentación solicitada.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar gratis?

El beneficio está dirigido exclusivamente a niños de hasta 12 años que cumplan con las condiciones anunciadas por el establecimiento.

Estos son los requisitos obligatorios:

Tener hasta 12 años: la promoción está dirigida a menores que no superen esa edad.

Usar un disfraz completo: no será suficiente acudir únicamente con máscaras, pelucas u otros accesorios.

Presentar el DNI: el documento de identidad deberá mostrarse en la boletería para validar el beneficio.

Respetar el horario: el ingreso gratuito estará disponible entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

¿La promoción del Castillo de Chancay tiene restricciones?

Sí. El establecimiento precisó que la promoción está destinada a visitas familiares y no será válida para agencias de turismo ni instituciones educativas.

Por ese motivo, los colegios y grupos organizados mediante agencias no podrán acceder al beneficio de ingreso gratuito.

Las familias interesadas deberán considerar estas condiciones antes de organizar su visita durante el fin de semana de Halloween.

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