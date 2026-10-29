La también conocida como ‘Noche de Brujas’ se celebra cada 31 de octubre, fecha que en Perú coincide con el Día de la Canción Criolla. Durante esta jornada, las calles suelen llenarse de niños que recorren las viviendas en busca de dulces, mientras que los conciertos, las fiestas temáticas y las reuniones se convierten en parte de la celebración en distintas partes del mundo. Sin embargo, detrás de los disfraces y las decoraciones también existen riesgos que conviene prevenir. El uso de luces ornamentales, velas, extensiones y otros artículos eléctricos puede ocasionar cortocircuitos si no se manipulan correctamente. Por ello, antes de decorar la casa o preparar una fiesta, es importante comprobar que los equipos estén en buen estado y que las instalaciones no presenten fallas. Asimismo, las familias que saldrán a pedir dulces con los más pequeños deben tomar precauciones durante los recorridos, especialmente en calles con poca iluminación o con gran circulación de vehículos. Adoptar medidas sencillas permitirá disfrutar de Halloween sin poner en peligro a los asistentes ni a sus viviendas.

A propósito de esta celebración, resulta fundamental conocer las recomendaciones de seguridad para reducir la posibilidad de incendios eléctricos y otros accidentes. La prevención comienza con pequeños cuidados que pueden marcar la diferencia durante una noche de festejos.

LAS 5 RECOMENDACIONES QUE DEBES TOMAR EN CUENTA PARA QUE DISFRUTES DEL HALLOWEEN EVITANDO INCENDIOS ELÉCTRICOS

A lo largo de los 365 días del año, el mes de octubre se presenta como una jornada festiva donde Halloween logra captar la atención de grandes y chicos, y en esa línea los riesgos muchas veces resultan inevitables cuando se trata de organizar o participar de una fiesta.

En ese sentido y al respecto, CELSA como una de las empresas líderes en la producción y distribución de conductores eléctricos a nivel nacional, hoy te brinda hasta 5 de las siguientes recomendaciones básicas que debes tomar en cuenta con la finalidad de gozar sin sobresaltos de la denominada ‘Noche de Brujas’ del 31 de octubre, evitando así la ocurrencia de incendios eléctricos, entre otros tipos de incidentes:

Decorar con conciencia

- Los locales festivos deben evitar sobrecarga de circuitos o la improvisación de conexiones eléctricas.

Inspección previa y productos certificados

- Revisa el estado de tableros, empalmes y cables, y asimismo utiliza productos que cumplan normas técnicas vigentes.

Verificar la puesta a tierra

- Asegúrate de revisar instalaciones eléctricas ya que alguna sin conexión adecuada, puede terminar generando descargas peligrosas.

Cumplir las normas vigentes

- Todo local debe ajustarse al Código Nacional de Electricidad – Utilización, y contar con inspecciones técnicas certificadas.

Actuar con rapidez ante emergencias

- Desconecta la energía, evacúa, y nunca uses agua sobre un fuego eléctrico.

Todas estas recomendaciones se producen en medio de una serie de fatídicos eventos donde diversos incendios terminaron por consumir casas y almacenes también, y desatar días previos a Halloween del 31 de octubre, el riesgo de colapso de instalaciones habitables.

¿CÓMO SE ORIGINÓ HALLOWEEN Y POR QUÉ ES CELEBRADO CADA 31 DE OCTUBRE?

Aunque en algunos países como Australia y Nueva Zelanda no se celebra con tanta efusividad, y en otros está prohibido como en Uzbekistán, en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, y Perú es una de las festividades más famosas de fin de año.

Esta ancestral y popular festividad está ligada al paganismo, y data de hace más de 3000 años, tal y como lo certifica un estudio realizado por Nicholas Rogers, y compartido mediante el libro “Halloween: Del ritual pagano a la noche de fiesta”.

El relato publicado por Oxford University Press, hace hincapié en los pueblos celtas de Europa, más propiamente de Irlanda, y la celebración de su año nuevo como el inicio de una conmemoración que ha traspaso fronteras, y actualmente es sinónimo de fiestas temáticas y disfraces.

De acuerdo a información compartida y contextualizada por National Geographic, los pobladores de la Edad de Hierro en el Reino Unido celebraban su Samhain (1 de noviembre), y como parte de este festival de la cosecha gaélica se creía que los espíritus caminaban por la Tierra mientras viajaban al más allá junto con otras criaturas como hadas y demonios.

Reunidos alrededor de las hogueras, los celtas llevaban disfraces para espantar y confundir a las almas.

La narración de la historia cuenta que los habitantes de estos pueblos celtas, quienes conformaban el ritual, llevaban como máscara a las pieles de los animales que sacrificaban.

Los ritos sagrados celebrados en aquella época dieron inicio a una festividad que se conmemora aún en el siglo XXI, y que incluyó, también, la tradición de vestirse como santos y recitar canciones o versos de puerta en puerta.