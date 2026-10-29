Por Redacción EC

La también conocida como ‘Noche de Brujas’ se celebra cada 31 de octubre, fecha que en Perú coincide con el Día de la Canción Criolla. Durante esta jornada, las calles suelen llenarse de niños que recorren las viviendas en busca de dulces, mientras que los conciertos, las fiestas temáticas y las reuniones se convierten en parte de la celebración en distintas partes del mundo. Sin embargo, detrás de los disfraces y las decoraciones también existen riesgos que conviene prevenir. El uso de luces ornamentales, velas, extensiones y otros artículos eléctricos puede ocasionar cortocircuitos si no se manipulan correctamente. Por ello, antes de decorar la casa o preparar una fiesta, es importante comprobar que los equipos estén en buen estado y que las instalaciones no presenten fallas. Asimismo, las familias que saldrán a pedir dulces con los más pequeños deben tomar precauciones durante los recorridos, especialmente en calles con poca iluminación o con gran circulación de vehículos. Adoptar medidas sencillas permitirá disfrutar de Halloween sin poner en peligro a los asistentes ni a sus viviendas.

Merlín IA

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