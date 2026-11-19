Las reuniones sociales, fiestas y celebraciones suelen estar acompañadas de momentos de diversión y brindis. Sin embargo, cuando el consumo de bebidas alcohólicas supera los límites, lo que comienza como un momento de entretenimiento puede convertirse en un problema para la salud. La cerveza, el ron, el whisky y otros licores contienen sustancias que afectan el funcionamiento del organismo, especialmente cuando se ingieren en grandes cantidades o de manera frecuente. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre los riesgos asociados al alcohol y la importancia de prevenir sus consecuencias.

¿CÓMO AFECTA EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL A LAS NEURONAS Y AL CEREBRO?

Aunque algunas personas consideran que beber alcohol ocasionalmente no representa un riesgo importante, su ingesta excesiva puede provocar alteraciones en diferentes órganos, incluido el cerebro. Según la OMS, el alcohol es una sustancia psicoactiva y tóxica que puede generar dependencia y está relacionado con más de 200 enfermedades y trastornos.

El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol, una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central y modifica la actividad cerebral. Cuando una persona consume cantidades elevadas de alcohol, puede experimentar alteraciones en la comunicación entre las neuronas y en los procesos encargados de regular funciones esenciales como la memoria, el aprendizaje y el comportamiento.

Entre los principales efectos que puede ocasionar el consumo excesivo de alcohol sobre el cerebro se encuentran los siguientes:

Alteraciones en la comunicación neuronal: el alcohol modifica el funcionamiento de las membranas neuronales y puede interferir en la transmisión de señales entre las células nerviosas, afectando la comunicación sináptica y favoreciendo el estrés oxidativo.

el alcohol modifica el funcionamiento de las membranas neuronales y puede interferir en la transmisión de señales entre las células nerviosas, afectando la comunicación sináptica y favoreciendo el estrés oxidativo. Procesos inflamatorios: la exposición excesiva al alcohol puede desencadenar respuestas inflamatorias en el cerebro que, cuando se mantienen en el tiempo, contribuyen al deterioro de determinadas capacidades cognitivas.

la exposición excesiva al alcohol puede desencadenar respuestas inflamatorias en el cerebro que, cuando se mantienen en el tiempo, contribuyen al deterioro de determinadas capacidades cognitivas. Cambios en la química cerebral: esta sustancia interfiere en el equilibrio de los neurotransmisores, que cumplen un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo, la memoria, el aprendizaje y otras actividades del sistema nervioso.

esta sustancia interfiere en el equilibrio de los neurotransmisores, que cumplen un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo, la memoria, el aprendizaje y otras actividades del sistema nervioso. Deterioro de las capacidades cognitivas: el consumo crónico y elevado puede provocar cambios en determinadas regiones cerebrales, afectando habilidades como la atención, la velocidad para procesar información, la concentración y la memoria.

Los riesgos del alcohol no se limitan al sistema nervioso. La OMS también ha advertido sobre su relación con diferentes enfermedades y complicaciones de salud. Entre ellas, menciona una conexión causal con enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el VIH. Asimismo, durante el embarazo, su consumo puede incrementar la posibilidad de que el bebé presente trastornos del espectro alcohólico fetal.

¿QUÉ OTRAS ENFERMEDADES PUEDE PROVOCAR EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL, SEGÚN LA OMS?

El impacto de las bebidas alcohólicas sobre el organismo puede extenderse mucho más allá del cerebro. La ingesta elevada y prolongada está relacionada con diversas enfermedades que pueden comprometer el bienestar y la calidad de vida de una persona.

Entre las principales afecciones asociadas al consumo de alcohol se encuentran:

Enfermedades no transmisibles.

Problemas y enfermedades hepáticas.

Enfermedades del corazón y del sistema cardiovascular.

Diferentes tipos de cáncer, entre ellos los de mama, boca, garganta, laringe, esófago, hígado, colon y recto.

Trastornos de salud mental y alteraciones del comportamiento.

Problemas relacionados con la depresión y la ansiedad.

¿POR QUÉ UNA PERSONA CON EXCESO DE ALCOHOL PUEDE MORIR MIENTRAS DUERME?

Quedarse dormido después de ingerir grandes cantidades de bebidas alcohólicas puede representar una situación de peligro, especialmente cuando existe una intoxicación grave. El alcohol no solo perjudica la coordinación motora y el equilibrio, sino que también puede disminuir el nivel de conciencia y afectar los reflejos que protegen las vías respiratorias.

Uno de los riesgos más graves es la broncoaspiración, que ocurre cuando el contenido del estómago, como el vómito, ingresa a las vías respiratorias en lugar de salir por la boca. Esta complicación puede ocasionar una obstrucción o lesiones pulmonares potencialmente mortales.

Al respecto, el Dr. Richard Suárez, médico intensivista consultado por América TV, explicó que el peligro puede aumentar cuando se combinan el consumo abundante de alcohol y la ingesta previa de alimentos ricos en grasas, debido a las complicaciones que pueden presentarse durante un episodio de vómito.

Cuando una persona sufre una intoxicación alcohólica severa, puede perder la conciencia y los reflejos que normalmente permiten reaccionar ante el vómito. Por eso, dejarla dormir sin supervisión puede tener consecuencias fatales, sobre todo si permanece boca arriba y no puede proteger sus vías respiratorias.

Ante una posible intoxicación por alcohol, es importante reconocer señales de alarma como la pérdida de conciencia, los vómitos repetidos, las convulsiones o la respiración lenta e irregular. En estos casos se debe solicitar atención médica de emergencia, no dejar sola a la persona y colocarla de lado si respira normalmente. No se debe asumir que basta con dejarla dormir para que se recupere.