Backus presentó la nueva Cusqueña Sabor a Chocolate durante un reciente festival gastronómico.
Backus presentó la nueva Cusqueña Sabor a Chocolate durante un reciente festival gastronómico.
/ Backus
Por Redacción EC

¿Todavía hay espacio para la innovación en el negocio cervecero? Pues Backus y Cusqueña dicen que sí. Por ello, presentaron oficialmente la nueva Cusqueña Sabor a Chocolate. Ese anuncio se realizó en el marco de la tercera edición de “Maestros Cusqueña, El Festival”, un evento masivo celebrado el pasado 24 de octubre en el Nuevo Parque de Exposiciones de Magdalena.

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