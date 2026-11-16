¿Todavía hay espacio para la innovación en el negocio cervecero? Pues Backus y Cusqueña dicen que sí. Por ello, presentaron oficialmente la nueva Cusqueña Sabor a Chocolate. Ese anuncio se realizó en el marco de la tercera edición de “Maestros Cusqueña, El Festival”, un evento masivo celebrado el pasado 24 de octubre en el Nuevo Parque de Exposiciones de Magdalena.

Los más de 7.000 asistentes a esa actividad fueron testigos directos del lanzamiento diseñado para ampliar las posibilidades de combinación culinaria local.

Para comprender el propósito detrás de esta nueva propuesta en el mercado, Samantha Lostaunau, Brand Manager de Cusqueña de Backus, explicó la filosofía que une a la bebida con la cocina nacional. “La gastronomía peruana y Cusqueña comparten el cuidado por los ingredientes, la dedicación en la elaboración y la búsqueda de calidad en cada detalle. Con Maestros Cusqueña queremos celebrar esa conexión y crear espacios para disfrutar de nuestra gastronomía y descubrir su maridaje con las distintas variedades de Cusqueña. En esta tercera edición, presentamos Cusqueña Sabor Chocolate, una innovación que abre nuevas posibilidades de sabor y maridaje”, señaló la ejecutiva.

En el festival, los asistentes pudieron hacer un recorrido educativo sobre la ciencia y el arte de la producción cervecera, accediendo a un espacio interactivo dedicado a la maestría cervecera. Allí conocieron a fondo el origen de los ingredientes naturales, las etapas técnicas del proceso de elaboración y el impacto económico que genera toda su cadena de valor en el país. Asimismo, este módulo puso especial énfasis en la educación sobre la moderación y el consumo responsable como pilares fundamentales de la cultura cervecera actual.

Sin embargo, una de las atracciones más innovadoras fue el Tren Cusqueña. Esta experiencia inmersiva de maridaje fue desarrollada en colaboración con Bruto, el reconocido restaurante liderado por Arlette Eulert. A través de este formato, el público se embarcó en un viaje diseñado para explorar la interacción química y sensorial entre diversos platos y las variedades de la marca, revelando contrastes inéditos de aromas, texturas y sabores.

La oferta culinaria del recinto reunió más de 30 propuestas gastronómicas de diversos estilos. Entre los exponentes participantes figuraron Casa Cusqueña, Festín, La Picante, Baco y Vaca, Burger Boy, Calavera Pizzería, Edo Sushi Bar, Tori y Bitute. De este modo, los visitantes pudieron experimentar combinaciones que abarcaron desde platos criollos tradicionales y carnes a la parrilla hasta hamburguesas, pizzas y cocina nikkei.