La noche de Halloween y el Día de la Canción Criolla movilizará a miles de limeños este sábado 31 de octubre. La demanda de viajes en aplicativos aumentaría 250% durante la noche y la madrugada, en comparación con un sábado habitual de octubre, según las proyecciones de Cabify. La actividad se mantendría por encima de los niveles usuales hasta las 6 a.m. del domingo 1 de noviembre, por lo que el retorno a casa también será un factor importante para quienes salgan a celebrar.

De acuerdo con las estimaciones de la empresa, la movilidad comenzará a intensificarse desde las 7 p.m., aunque la mayor concentración de salidas se produciría entre las 9 p.m. y las 11 p.m. El regreso tendrá otro momento crítico varias horas después: Cabify prevé que el mayor número de viajes de retorno se registre entre las 2 a.m. y las 4 a.m. del domingo.

La distribución de los viajes también variaría respecto de un fin de semana habitual. Santiago de Surco, Miraflores y el Cercado de Lima encabezarían los destinos durante la noche, con especial movimiento en los alrededores del parque Kennedy, el Centro Histórico y el bulevar de Barranco, según las proyecciones de Cabify.

Cercado de Lima y el sur concentrarán parte del movimiento

Uno de los cambios más marcados se registraría en el Cercado de Lima. Cabify estima que los viajes hacia este distrito crecerán 280% frente a un sábado habitual, en un contexto en el que las celebraciones por Halloween coincidirán con las actividades por el Día de la Canción Criolla.

La demanda también se extendería hacia el sur de la ciudad. La empresa identifica desplazamientos hacia Lurín y Chorrillos, donde se realizarán eventos nocturnos. Este movimiento tendría un efecto sobre la distancia de los recorridos: según Cabify, la longitud promedio de los viajes pasaría de 10 a 22 kilómetros durante la jornada.

El incremento de la circulación también podría afectar los tiempos de traslado en las zonas con mayor concentración de personas. En los alrededores de la calle Berlín y el parque Kennedy, en Miraflores, así como en el bulevar de Barranco y la plaza Butters, los recorridos podrían demorar 50% más de lo habitual durante las horas de mayor demanda.

En términos concretos, un trayecto que normalmente toma 20 minutos podría extenderse hasta los 30 minutos. La proyección es relevante para quienes tengan reservas en restaurantes, reuniones o entradas a eventos con horarios definidos, pues el tiempo de viaje podría aumentar incluso antes de que comiencen las celebraciones.

Regresar a casa también podría tomar más tiempo

La planificación de la salida no será el único aspecto que deberán considerar quienes celebren durante la noche. Cabify estima que los viajes con paradas representarán aproximadamente el 15% del total durante Halloween, frente al 8% registrado en otros sábados.

Esta modalidad incluye los recorridos en los que un grupo de pasajeros comparte un vehículo y deja a sus integrantes en diferentes puntos de la ciudad. Según la empresa, estas paradas adicionales podrían alargar los trayectos entre la medianoche y las 5 a.m. hasta en 15 minutos respecto de lo habitual.

El escenario previsto por Cabify combina, por tanto, una mayor demanda, desplazamientos más largos y un pico de retornos durante la madrugada. Piero Villa Fernández, Marketplace Manager de Cabify Perú, recomendó anticipar los traslados y elegir alternativas de movilidad seguras.

El ejecutivo recordó que la plataforma cuenta con filtros de seguridad para los conductores, un PIN de verificación y un botón de emergencia durante el viaje. También recomendó comprobar que la placa del vehículo y la fotografía del conductor coincidan con los datos que aparecen en la aplicación antes de abordar.

Metropolitano: el Lechucero funcionará durante la madrugada

Para quienes prefieran el transporte público, el servicio Lechucero del Metropolitano ofrece una alternativa para movilizarse durante la madrugada. De acuerdo con la información de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el servicio opera los viernes y sábados entre las 11:30 p.m. y las 4 a.m., por lo que su horario regular comprende la noche del sábado 31 de octubre y la madrugada del domingo 1 de noviembre. No se ha confirmado aquí una ampliación excepcional por Halloween.

Los buses conectan los terminales Matellini, en Chorrillos, y Naranjal, en Independencia, en ambos sentidos, con una frecuencia aproximada de 30 minutos. La ruta incluye las estaciones Bulevar, Balta, Ricardo Palma, Angamos, Canadá, Jirón de la Unión, Ramón Castilla, UNI, Tomás Valle e Izaguirre. El pasaje cuesta S/3,20 y se paga con las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass. La ATU recuerda que no está permitido ingresar al sistema en estado de ebriedad.

Video en vivo para los viajes de adolescentes

En el ámbito de los aplicativos, Uber Teens incorporó una función de video en vivo que permite a padres y tutores observar el interior del vehículo durante el trayecto de sus hijos adolescentes, cuando la herramienta está disponible. Según informó El Peruano, la función utiliza la cámara del teléfono del conductor y se suma al seguimiento del viaje, el código PIN, RideCheck y el chat grupal entre adolescentes, familiares y conductores. La transmisión solo es accesible para el padre, la madre o el tutor vinculado a la cuenta durante el viaje; Uber señala que no accede al video en tiempo real. La herramienta busca brindar mayor visibilidad a las familias mientras los adolescentes se desplazan con mayor autonomía.