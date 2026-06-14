Resumen

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Ferrocarril de Lima a Huancayo, registrado por Teodoro Bullón.
Ferrocarril de Lima a Huancayo, registrado por Teodoro Bullón.
Por Redacción EC

Comencemos con datos duros: si medimos el largo de las paredes de la galería municipal de arte Pancho Fierro la sala suma 96,20 metros. Y puestas una al lado de la otra, las páginas de la novela “País de Jaula” se extienden como una cenefa de 82,31 metros lineales. Una divertida coincidencia llena de sentido, porque la obra del gran Edgardo Rivera Martínez envuelve los archivos fotográficos del francés Alphonse Bernós y el peruano Teodoro Bullón, que registraron en su época el paisaje y los habitantes de aquella ciudad novelada.

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