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El entrañable elenco original de “Misión: Imposible”, en 1968: Barbara Bain como Cinnamon Carter, Peter Graves como James Phelps, Martin Landau como Rollin Hand, Greg Morris como Barney Collier y Peter Lupus como Willy Armitage.
El entrañable elenco original de “Misión: Imposible”, en 1968: Barbara Bain como Cinnamon Carter, Peter Graves como James Phelps, Martin Landau como Rollin Hand, Greg Morris como Barney Collier y Peter Lupus como Willy Armitage.
/ Bettmann
Por Pablo Vásquez

Soy hijo del viaje espacial, generacionalmente hablando. Me simpatizan los universos de vaqueros y piratas, pero mi pasión infantil tiene que ver con la era espacial y la tecnología de punta. Por eso mi debilidad era ‘Misión: Imposible’, esa que Bruce Geller creó en 1966 y que yo veía semanalmente con fanatismo religioso. La estructura era invariable: de alguna manera ingeniosa o ridícula, Jim Phelps (Peter Graves) encontraba una pequeña grabadora de carrete abierto y un folder con fotos de tipos malos. La grabadora tenía una voz grave que le proponía un caso peligroso: “Tu misión, Jim, si decides aceptarla...”. Y a los cinco segundos, la grabadora se autodestruía en una bruma blanca, dando inicio a la careta de entrada con la mejor síncopa de la historia de la música —siglos XVI y XVII incluidos—, compuesta por el maestro argentino Lalo Schifrin.

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