Espectáculo inmersivo “Genios del arte” se presentará desde abril en el Jockey Plaza

La exhibición denominada “Genios del arte by Inmersive Dreams” iniciará sus funciones en Lima el próximo 15 de abril. Esta propuesta se instalará en el Jockey Plaza, ofreciendo un formato donde el espectador recorre un espacio diseñado para integrar proyecciones visuales y música.

El contenido de la muestra reúne obras de figuras históricas como Monet, Da Vinci, Van Gogh, Klimt y Hokusai, además de una sección dedicada al movimiento Pop Art. Los asistentes transitarán por un ambiente que cuenta con proyecciones en 360 grados, técnica que permite que las imágenes cubran la totalidad de las superficies del recinto. Este sistema técnico tiene como objetivo rodear al público con las piezas artísticas, permitiendo una observación detallada desde diferentes ángulos.

En cuanto a los horarios de atención, el evento abrirá sus puertas de lunes a viernes desde las 12:00 pm. Para los días sábados y domingos, el ingreso estará disponible a partir de las 11:00 am.

Los boletos podrán adquirirse a través de la plataforma digital y los puntos de venta físicos de Teleticket. El costo de los boletos será de S/.49 soles.