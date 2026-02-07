Espectáculo inmersivo “Genios del arte” se presentará desde abril en el Jockey Plaza

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Art Seven/ Difusión)
Por Redacción EC

La exhibición denominada “Genios del arte by Inmersive Dreams” iniciará sus funciones en Lima el próximo 15 de abril. Esta propuesta se instalará en el Jockey Plaza, ofreciendo un formato donde el espectador recorre un espacio diseñado para integrar proyecciones visuales y música.

