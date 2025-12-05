La edición invierno 2025 del SCImago Media Ranking mantuvo a El Comercio en el primer lugar de Latinoamérica. Tal como ocurrió en la medición verano del año en curso, este Diario se ubicó entre los principales medios del mundo que destacan por su reputación digital.

El SCImago Media Ranking es una medición se construye a partir de varias métricas web y la combinación de accesos y enlaces (popularidad y prestigio) para evaluar el posicionamiento de los medios y la solidez de su apuesta en web y redes sociales.

SCImago Media Ranking categoría América Latina, invierno 2025.

El Comercio ratifica su liderazgo en lista de medios en América Latina con un indicador de 73,25 puntos y se posiciona sobre Infobae (72,50), La Nación (71,25), Veja (70,00) y Clarín (69,75). Además, mantiene la primera posición en Perú, destacando sobre La República (66,75), Depor (64,25), y Gestión (61,50), entre otros.

Frente a los medios Iberoamericanos, El Comercio destaca en cuarto lugar, precedido solo por El País (83.25), AS (77.75) y ABC (73.25) de España.

SCImago Media Ranking, medios en español. Edición invierno 2025.

En la categoría Noticias Generales sobre medios globales en español, El Comercio alcanza la quinta posición, solo precedido por The New York Times, BBC, El País y ABC.

El Indicador de Reputación Digital (IRD) permite evaluar y comparar la reputación de los medios informativos digitales a nivel global. Desde enero de 2023, SCImago Media Rankings (scimagomedia.com) utiliza el IRD como instrumento de evaluación y medición compuesto por métricas web provenientes de fuentes confiables, estables y accesibles globalmente.

El IRD proporciona una base para la comparación cualitativa de los medios digitales según un modelo webométrico basado en los siguientes aspectos: Flujo de citas (el nivel de citación de los medios por parte de otros sitios web); Trust Flow (la calidad de los sitios que enlazan con los medios) y clasificación de dominio y puntuación de autoridad (la autoridad de los dominios de medios).

Según los investigadores responsables del estudio, este enfoque supera las limitaciones de los dos paradigmas de medición de medios utilizados hasta ahora: el tradicional basado en la audiencia y el más reciente centrado en la popularidad de las redes sociales.

“En un entorno de hipercompetencia digital, entendemos que los indicadores de visibilidad web pueden servir como métricas válidas para evaluar los medios conectando la reputación social asociada a la idea de marca (la capacidad del medio de proyectarse como actor influyente en la sociedad, ser prescriptor y moldear la opinión pública) con indicadores objetivos y medibles de acceso y vinculación que permitan realizar un benchmarking global”, indica la web de SCImago al detallar su metodología.