(Foto: Víctor Idrogo / Icónica)
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Por Redacción EC

El día de hoy Inversiones Newscorp S.A.C. y Emilio Rodríguez Larraín Salinas concretaron la adquisición del control del Grupo El Comercio, dando inicio a una nueva etapa para el grupo de medios de comunicación más importante del país.

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