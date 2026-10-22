El día de hoy Inversiones Newscorp S.A.C. y Emilio Rodríguez Larraín Salinas concretaron la adquisición del control del Grupo El Comercio, dando inicio a una nueva etapa para el grupo de medios de comunicación más importante del país.

Esta operación constituye un hito fundamental en el panorama de los medios de comunicación del Perú, al consolidar una visión de inversión estratégica orientada al fortalecimiento del periodismo independiente en el país.

El Grupo El Comercio es un conglomerado de medios, líder en el Perú, con presencia en prensa escrita, plataformas digitales, entretenimiento y televisión abierta, consolidando un ecosistema informativo y de contenidos que llega diariamente a millones de peruanos, y que seguirá brindando información, entretenimiento y contenidos de calidad a todas sus audiencias.

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La operación representa una compra estratégica, que busca generar valor sostenible en el tiempo, impulsando la transformación del Grupo El Comercio con el objetivo de potenciar sus diversas plataformas informativas y de entretenimiento, modernizar sus capacidades digitales y consolidar su alcance en las nuevas generaciones de audiencias.

Al respecto, Emilio Rodríguez Larraín señaló: “Estamos profundamente comprometidos con esta nueva etapa. El Grupo El Comercio representa más de 185 años de historia periodística en el Perú, y nuestro objetivo es ratificar la independencia de su línea editorial, respetando la trayectoria, el rigor y los valores que han caracterizado a esta casa editorial desde su fundación. Queremos acompañar al Grupo en una etapa de transformación que le permita seguir informando y entreteniendo con veracidad y compromiso a todos los peruanos”.

Por su parte, Francisco Picasso manifestó que “la filosofía que guía esta inversión es clara: respaldar un medio independiente que busca informar de manera veraz, plural y responsable a todos los ciudadanos. Creemos firmemente que un periodismo libre y de calidad es indispensable para el fortalecimiento de la democracia en el Perú”.

Manuel García Miró Bentín destacó la importancia de la operación y la visión compartida entre los accionistas vendedores y los nuevos accionistas: “Estamos muy contentos de que Emilio y Francisco asuman una participación mayoritaria en el Grupo El Comercio. Los accionistas vendedores comparten con ellos la visión de mantener la independencia periodística como un pilar fundamental, ejercerla con rigor y siempre al servicio del país; y confían en su capacidad para impulsar la transformación que nuestros medios han venido liderando como un referente en la región”.

Los nuevos accionistas reafirmaron que la independencia editorial del Grupo El Comercio se mantendrá como Principio Rector, y que la inversión se orientará a fortalecer las capacidades tecnológicas, periodísticas, de entretenimiento e innovación de todas las marcas que conforman el grupo.