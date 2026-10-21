El procedimiento arbitral en el que se discute la controversia relacionada con la compraventa de acciones continuará su curso regular. (Foto: Víctor Idrogo / Icónica)
El procedimiento arbitral en el que se discute la controversia relacionada con la compraventa de acciones continuará su curso regular. (Foto: Víctor Idrogo / Icónica)
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Por Redacción EC

El Grupo El Comercio informa que el Poder Judicial ha dejado sin efecto la medida cautelar que impedía avanzar con el proceso de compraventa de acciones de la compañía. Para revocar la medida, el juez determinó que no se cumplían los requisitos para su otorgamiento y que esta resultaba, según la propia resolución, excesiva.

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