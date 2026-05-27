Resumen

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Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico del diario, dando un discurso durante el brindis institucional celebrado en el hall de El Comercio por su 187 aniversario de trayectoria periodística en 04 de mayo (Foto: Mario Zapata / GEC.)
Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico del diario, dando un discurso durante el brindis institucional celebrado en el hall de El Comercio por su 187 aniversario de trayectoria periodística en 04 de mayo (Foto: Mario Zapata / GEC.)
Por Redacción EC

A través de un comunicado en redes sociales, la Asamblea General del Consejo de la Prensa Peruana anunció que el director del diario El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, fue reelegido presidente de la entidad para el período 2026-2028.

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