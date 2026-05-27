A través de un comunicado en redes sociales, la Asamblea General del Consejo de la Prensa Peruana anunció que el director del diario El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, fue reelegido presidente de la entidad para el período 2026-2028.

Al él lo acompaña en la vicepresidencia Ricardo Cruzado, fundador de SolTV, de La Libertad. Además, la junta directiva está integrada por Canal N, representado por Rosana Cueva; por Infobae, representado por Pablo Deluca; La República, por María Eugenia Mohme; RPP, por Frida Delgado; y la Universidad Ricardo Palma, por Félix Romero.

La decisión de respaldar la continuidad de Arévalo Miró Quesada al frente de la institución responde a los avances alcanzados en distintos proyectos, entre ellos PerúCheck, plataforma de verificación electoral que se difunde a nivel nacional a través de diversos medios y que ha logrado llegar a cerca de cuatro millones de ciudadanos

Por su parte, la elección de Ricardo Cruzado como vicepresidente reconoce su amplia trayectoria como periodista y empresario en La Libertad, así como su experiencia en el sector televisivo y su participación dentro del Consejo.

Finalmente, Rodrigo Salazar Zimmermann seguirá desempeñándose como director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana.