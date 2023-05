Desde hace un año, los días de Christian Thorsen (Lima, 1964) no son los mismos. El cáncer le enseñó a vivir cada minuto, a hacer menos cosas, y a disfrutar mucho más. Sus partidas de golf son ahora una celebración a la vida. Sus encuentros con amigos, una inyección de optimismo y felicidad.

“Cuando me dijeron que tenía cáncer, lo primero que se me vino a la cabeza fue que se trataba de un regalo, aunque no sabía la magnitud del regalo. Había mucha inconsciencia. Fue bien loco”, recuerda el actor. “Definitivamente, saber que tienes una opción de poder hacer algo para seguir en el camino de la vida es un premio”, asegura.

A fines de abril del 2022, el popular Raúl del Prado, el ‘Platanazo’ de “Al fondo hay sitio” fue diagnosticado de cáncer de próstata metastásico. Un resultado sumamente desalentador, pues la enfermedad se había diseminado al pulmón, columna vertebral, huesos y mandíbula.

“Como la enfermedad había hecho metástasis, el dolor en la cadera era intenso. Me recomendaron quimioterapias, hormonas para bajar la testosterona y tomar unas pastillas. Por alguna razón la quimio no me convencía porque había escuchado cosas muy duras del tratamiento. El primer médico al que acudí me dijo que en 12 o 36 meses, íbamos a ver qué pasaba. No me lo decían directamente, pero prácticamente me estaban desahuciando”, reflexiona.

El actor Christian Thorsen comparte su historia de lucha contra el cáncer y su enfoque en mantenerse positivo. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

En octubre de ese mismo año, Thorsen, por recomendación de una amiga, recurrió a la medicina antroposófica, un sistema médico integrativo que une los procedimientos médicos convencionales con los complementarios, la comprensión espiritual del ser humano y la naturaleza de la antroposofía.

“El doctor Yván Villegas me dio un tratamiento que equilibra y fortalece el sistema inmune. No hice quimios. Los días lunes, miércoles y viernes, durante dos horas, me administran el muérdago vía intravenosa. Mezclan la cosecha del invierno y la del verano, luego la centrifugan, y eso es lo que te aplican. Tiene el consentimiento de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y un sustento científico interesante”, destaca. Y aclara que este procedimiento va acompañado del tratamiento hormonal de la medicina tradicional, además de una dieta en la que se prioriza los alimentos alcalinos y se evita el azúcar, las harinas, los lácteos y el alcohol.

Disclaimer. Esto dice el Instituto Nacional del cáncer de EE.UU. sobre el muérdago: “El muérdago como tratamiento para las personas con cáncer se ha investigado en estudios clínicos. Los informes sobre mejora de la supervivencia o la calidad de vida han sido comunes, pero muchos de los estudios tienen deficiencias importantes que plantean dudas acerca de la fiabilidad de los hallazgos. En la actualidad, el uso de muérdago no es recomendable, salvo en el contexto de ensayos clínicos bien diseñados. Dichos ensayos serán valiosos para determinar con mayor claridad la posible utilidad del muérdago para tratar subconjuntos específicos de pacientes con cáncer.”

“Hace como dos meses, es decir, casi medio año después de que empecé el tratamiento aquí, me hice una nueva tomografía con contraste. El resultado fue asombroso. Fue una locura”, cuenta y no puede evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar aquel momento. “Solamente quedaban rezagos de que había habido algo en el hueso, como pequeñas cicatrices. Mi calidad de vida mejoró. Ahora hago mis actividades normales, las disfruto y valoro más que nunca, en otra magnitud: juego golf, duermo y como bien”, destaca.

Responsable del tratamiento

Villegas, médico cirujano con postgrado en Medicina Antroposófica, destaca que el tratamiento del muérdago, tiene capacidad citotóxica y de reparar el ADN sobre todo en pacientes que utilizan quimioterapia.

“Christian también está recibiendo un agonista hormonal para bajar la testosterona, y está en niveles muy buenos del PSA, que es el marcador tumoral. En julio, le sacaremos una gammagrafía para comparar con la anterior y cambiaríamos a la aplicación subcutánea del muérdago. Lo bueno de él, es que es muy realista. No dice: ‘Estoy curado’. Todos vivimos con la espada de Damocles encima, podemos morir en cualquier momento. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello hasta que tenemos una enfermedad como el cáncer”, explica el galeno.

Yván Villegas Alvarado, médico cirujano con postgrado en Medicina Antroposófica. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO





El actor de 58 años, reconoce, además, que en este duro proceso contra el cáncer, ha tenido varios momentos de quiebre. Sin embargo nunca permitió que estos mitiguen su lucha.

“Momentos difíciles, de quiebre, te van a venir de todas maneras. Lo importante es aprender a manejarlos y controlarlos. Nunca me cuestioné, ni me dio pena. Y eso es bueno, ayuda, suma. Seguí un curso que se llama El Perdón Radical, para reconciliarme con el pasado y tener un presente con claridad mental. Aprendí a mirar hacia adentro, a perdonar y perdonarme. Por eso pienso que esta enfermedad es un regalo”, detalla.

“Lo importante en estos casos es mantenerse firme, fuerte y no rendirse. Es una lucha dura, un tratamiento largo. No sé qué pasará después, pero la posibilidad de ayudar a través de mi testimonio, me motiva”, añade.

Desde que fue diagnóstico de cáncer, Thorsen asegura que sus amistades se han convertido en un apoyo vital ante la ausencia de su familia en Perú, pues sus padres fallecieron y su hermano vive en Estados Unidos.

“Gracias a Dios, encontré varios hombros que me sirvieron de apoyo. No tengo familia directa aquí, pero tengo amigos muy cercanos y queridos. Sentir ese cariño extremo, profundo, lindo, te hace pensar que algo hiciste bien en la vida”, destaca.

Ciclo cerrado

Alejado de la actuación en televisión desde el 2015, luego de su salida abrupta de “Al fondo hay sitio”, donde interpretaba a Raúl del Prado, Christian Thorsen descartó tener intenciones de retomar su carrera actoral.

En 2016, en una entrevista con el semanario Hildebrandt en sus trece, el actor señaló que Efraín Aguilar, el entonces productor de la sintonizada serie de América TV, lo despidió por teléfono diciéndole que “hasta aquí nomás llegaba”. Lo que motivó el resquebrajamiento de la relación entre ambos.

“No tuve muy buena salida de donde estaba (’Al fondo hay sitio’). Y al salir de la serie, continué con dos obras increíbles: ‘Hamlet’ con el director Roberto Ángeles (2016) y ‘Mamma Mía!’ (2017) como Bill Austin en reemplazo de Diego Bertie, que en paz descanse. Recuerdo que me llamaron un domingo para decirme si podía entrar el miércoles. Fue una experiencia lindísima, de mucha adrenalina. Luego decidí no volver a actuar más. Me dediqué a importar vinos sin molestar a nadie. Me fui a vivir a La Molina, donde casi no salía. Ne aislé”, cuenta.

Thorsen aprendió con el cáncer a sacarle provecho a la adversidad, a hacer placenteros los momentos difíciles y a disfrutar cada minuto de la vida como si fuera el último.

“No le temo a la muerte. Posiblemente de chico, le tenía miedo. Por eso quería ser doctor para inventar una pastilla y que mis viejos nunca se mueran”, recuerda. “Además, la vida viene siendo una gran experiencia para mí. Me está dando la oportunidad de disfrutar y despedirme. Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente”, finaliza.