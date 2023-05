Christian Thorsen, recordado por su papel de ‘Raúl del Prado’ en la serie “Al fondo hay sitio”, atraviesa un difícil momento tras ser diagnosticado con cáncer de próstata; sin embargo, el prefiere vivir esta situación con optimismo. Sobre un posible regreso a la actuación, el actor prefirió descartar la posibilidad.

En una reciente entrevista con el programa Día D, Christian Thorsen aseguró que no está en sus planes volver a la televisión; sin embargo, si está a la espera de “poder hacer algo”, aunque no especificó de que proyecto se trata.

“Difícil. Esto me está dando una proyección muy bonita, espero, de verdad, poder hacer algo, pero vamos a ver que pasa. Esto (el diagnóstico de cáncer) me ha abierto una ventana bien bonita”, contó el actor.

¿Cómo se enteró que tenía cáncer de próstata?

En entrevista con Pamela Vértiz en su programa de ATV, el actor reveló que, entre los años 2020 y 2021, no se realizó el examen de próstata debido a la pandemia del COVID-19; sin embargo, cuando se lo hizo en 2022 le detectaron un cáncer avanzado.

“Llegó la pandemia y el 2020 y 2021 no lo hice (el examen de próstata), lo hice el 2022 y apareció que tenía un cáncer… A mí me pasó esto de casualidad. La tomografía salió que tenía metástasis en hueso y pulmón, en cadera, en toda la columna, en la costilla y la mandíbula. Fui inconsciente de lo que realmente me estaban diciendo. Me dijeron que tenía entre 12 y 36 meses”, contó el actor Christian Thorsen al citado medio.

“Nunca me asusté ni dije: ‘¿por qué a mí?’, más bien dije: ‘esto es un regalo’. Hoy en día me doy cuenta porque lo dije, porque estoy acá sentado y se puede ayudar a mucha gente, por el cariño maravilloso que he recibido de la gente que quiero y me quiere. Es bonito, halagador y te da ganas de no rendirte. Es como un renacer, cuando te dicen que ya te vas a ir es como una sensación muy parecida a volver a nacer”, agregó.

