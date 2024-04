César Vallejo vs. Always Ready en vivo se enfrentarán este jueves 25 de abril del 2024 por la jornada 3 del grupo A de la Copa CONMEBOL Sudamericana en el Estadio Municipal De El Alto. El partido será transmitido por las señales de DirecTV Sports, ESPN3 y Star Plus. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA VALLEJO VS ALWAYS READY?

El duelo por la fecha 3 del Grupo A de la Copa CONMEBOL Sudamericana entre César Vallejo vs. Always Ready se disputará este jueves 25 de abril del 2024 en el Estadio Municipal De El Alto.

¿A QUÉ HORA JUEGA VALLEJO VS ALWAYS READY?

El partido entre César Vallejo vs. Always Ready está programado para jugarse a partir de las 19:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 18:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

¿EN QUÉ CANAL TRANSMITEN VALLEJO VS ALWAYS READY?

El encuentro entre César Vallejo vs. Always Ready por el partido por la fecha 3 del Grupo A de la Copa CONMEBOL Sudamericana será transmitido por las señales de ESPN3 y DirecTV para todo el Perú; además, en Bolivia lo pasará ESPN3. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER VALLEJO VS ALWAYS READY?

Para que puedas ver la transmisión televisada online del partido entre César Vallejo vs. Always Ready hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en Star Plus o DGO. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.