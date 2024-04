Desde su estreno el pasado 11 de abril, “Chabuca” ha suscitado un gran revuelo e intenso debate, no solo por su éxito en taquilla [llevó a más de 15 mil espectadores en su primer día], sino también por la profundidad de su trama y el resurgimiento del libro biográfico de Alex Brocca, la expareja de Ernesto Pimentel. Miguel Valladares, CEO de Tondero y principal gestor de la película, dice estar decepcionado porque “se ha tergiversado el verdadero mensaje que esta intenta transmitir”. Conversamos con él durante su paso por la alfombra roja de los Premios Latino Xcaret 2024.

El CEO de Tondero, Miguel Valladares. (Foto: Fernando Sangama) / Fernando Sangama

“Nos llena de emoción las críticas y reseñas de muchos escritores y periodistas a favor de la película, pero al mismo tiempo nos entristece que en televisión abierta se la esté llevando a un tema puntual, que es lo de Alex y Ernesto. Me da pena porque la historia tiene muchos otros mensajes, incluso más dolorosos que ese y de ellos no se dice nada”, sostiene Valladares tras hacer énfasis en los abusos sexuales a menores de edad, una problemática que va en ascenso en nuestro país, así como la discriminación al colectivo LGBTI.

“En la película hay un par de abusos sexuales explícitos: uno con mucha violencia física y otro con otro tipo de violencia, que es el abuso de poder, y de eso no se habla. Lo que nosotros queríamos es que se visibilice en el país todo lo que el colectivo viene luchando desde los años 80, como la llegada del VIH y lo que todos nos decían: que prácticamente VIH SIDA es igual a maricón”, recuerda.

El estreno del largometraje dirigido por Jorge Carmona y escrito por Mariana Silva, Christopher Vásquez e Ítalo Cordano ha desencadenado una búsqueda apasionada de “Canto de dolor: no repitan la canción”, libro que Brocca publicó en el 2000, cuatro años antes de fallecer. Este escudriñamiento no solo tiene como objetivo discernir entre la fantasía y la realidad, sino también identificar a los supuestos “culpables” que operan tras bastidores.

“Andrés Martín no representa únicamente a Alex Brocca, así como Magda Molina no necesariamente es Magaly. Quisimos retratar en ese personaje a toda la prensa y lo que en esa época se decía. Lamentablemente, lo que están generando con todo esto, es que tanto Sergio Armasgo como yo, que recibamos una cantidad de comentarios homofóbicos destructores. En lugar de hablar positivamente de lo que fue y es el VIH hoy, de los abusos sexuales y más, se están concentrando en la comidilla de si lo que dice en el libro es verdad o no. Están vendando los ojos al público y eliminando lo que la película es en esencia y el mensaje que tiene”, enfatiza el realizador.

Portada del libro de Alex Brocca | Foto: Internet

impulsor de la historia

Antes de la pandemia, Miguel Valladares le propuso a Pimentel, a quien conoce desde que tenía 16 años, contar su historia en un largometraje. Y pese a la gran amistad que los une y la confianza que existe entre ellos, el productor tuvo que insistir mucho para conseguir la aprobación del presentador de TV. Así nació “Chabuca”, filme que está rompiendo esquemas en taquilla, pero también en polémica.

“Le insistí, y lo hice básicamente porque quería hacer un cine comercial diferente que conecte desde otra manera, desde un punto de vista de alguien tan popular como Ernesto, que su vida es una película. Es increíble que siendo un hombre vestido de mujer, declaradamente gay que, además, tuvo en esa época VIH, después de 30 años siga brillando en la televisión peruana con todo en contra. Era contar esta historia de resiliencia, de lucha, de valentía, que justamente es el mensaje que da la película”, aclara.

El actor Sergio Armasgo interpretando a Ernesto Pimentel en "Chabuca". (Difusión)

Asimismo, reconoce abiertamente que si bien esperaba que “Chabuca” generara controversia, no anticipó el nivel ni el enfoque de la misma.

“Esperábamos que genere polémica, pero así no. Hay como cinco temas importantes que trata la película, como la muerte de su mamá cuando tenía 10 años o el abuso sexual. Pensamos que lo que iba a resaltar era eso, discutirlo y dialogar, sacar temas a la luz que luego las familias peruanas puedan conversar, Y no se habla de eso, solo de Andrés Martín y de lo que supuestamente significó Alex Brocca en su vida. Eso ha sido decepcionante”, enfatizó.

Cabe destacar que el libro escrito por el bailarín Alex Brocca en sus últimos años de vida después de ser diagnosticado con SIDA, inicialmente pasó desapercibido en su estreno, pero ganó relevancia notable debido a su conexión con la vida de Ernesto Pimentel. En sus páginas, Brocca relata con profundidad su lucha contra la enfermedad y su relación con el presentador, destacando un capítulo titulado “Él y yo, dos mundos intrincados”. En este detalla su primer encuentro y el posterior fin de su vínculo con el artista.

Proyectos

Por otro lado, Valladres expresó su satisfacción por los nuevos proyectos de Tondero, en los que destaca “Ramón”, una película en coproducción con El Deseo, la aclamada productora de Pedro Almodóvar, y dirigida y escrita por Salvador del Solar. También mencionó su entusiasmo por “Locos de Amor: Mi Primer Amor”, donde debutará como director.

