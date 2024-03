Sergio Hernán Armas Gonzales es poeta, comunicador, bailarín y el actor encargado de dar vida a Ernesto Pimentel en la pantalla grande. Su nombre artístico proviene de la unión de su apellido paterno y las dos primeras letras del materno. Hasta hace muy poco, su nombre todavía no sonaba con fuerza en el mundo del cine. Todo eso está a punto de cambiar. “Chabuca” es el proyecto que podría marcar un hito en su vida profesional.

Sergio Armasgo se enteró del casting de Tondero, mientras rodaba la película “Tus amigos nunca te harían daño”, en Cieneguilla. Aprovechando que tenía un espacio de grabación libre, pudo presentarse a la prueba.

“Estudié el texto en el camino a Barranco. Una parte era dramática como Ernesto, la otra alegre como Chabuca. Como no pude pasar por mi casa para sacar algún elemento que me permita no ingresar ‘desnudo’ al casting, en el camino compré un lápiz labial y una peluca castaña con cerquillo. La fui trenzando mientras repasaba la letra. Las cosas, simplemente, fluyeron. Luego, me volvieron a llamar para hacer un callback, un proceso posterior al casting inicial, en el que tuve que interpretar, además del protagonista, al antagonista”, detalla.

Representar a Ernesto Pimentel en la pantalla grande marca un “evento canónico” para el artista de 31 años, quien enfrenta su segundo rol protagónico en el cine. El primero fue en “Tus amigos nunca te harían daño”, película que aún no tiene fecha de estreno. Antes, hizo teatro y danza contemporánea.

El casting

Pimentel Yesquén tuvo injerencia determinante en la elección del protagonista de su historia. Fue quien propuso a Armasgo como una alternativa.

“No estuvo presente en el casting, pero sí en la selección, y en otros momentos. Tampoco pudo estar en el rodaje porque se le cruzaba con el circo, sin embargo sentí que siempre nos acompañó, porque era como un Dios omnipresente”, destaca el actor tras confiar que el artista de América TV conocía su trabajo porque lo siguió de cerca.

“Un año antes de iniciar el rodaje fue a verme al teatro, ya me estaba tanteando. Creo que vio en mí y en mi trabajo muchísima sensibilidad, además de varios puntos en común. No recibí golpes fuertes, como fue su caso, pero experimenté fracasos que impactaron mi vida. También tengo un vínculo muy cercano con mi abuela, como él lo tuvo”, precisa.

La transición

Para encarnar a la figura de América TV, Armasgo se preparó en danza, canto y actuación. También recurrió a archivo audiovisual, y se reunió tanto con Pimentel como con las personas que conocieron a este en su juventud.

“Siempre quise abordar el personaje desde el respeto. Conocí su perspectiva y la de sus allegados más cercanos. Fui a verlo a su circo, en Plaza Norte. Ingresé al backstage. Quedé maravillado con la transición de Ernesto a la Chola, a quien interpreto desde el periodo que comprende desde los 15 hasta los 30 años″, detalla.

“Me costó interpretarlo de adolescente, con uniforme de colegio -tuvieron que estirarme la cara (ríe)- haciendo escenas duras, que se verán en la película. No es que me haya pasado algo así, pero me removió mucho pensar en los casos que existen y que no son denunciados”, reflexiona.

La caracterización exterior también fue un reto para el artista: además de maquillarse, tuvo que pintarse el cabello de negro y utilizar fajas para modelar su silueta, cuando interpretaba a la Chola Chabuca.

“Por más que soy delgado, tenía que desayunar ligero, solo agua y yogurt, para que la faja me entre. Crearon réplicas a mi medida de los vestuarios de Ernesto. Como lo interpretaba en diferentes etapas de su vida, fueron distintos maquillajes, pelucas y zapatos. La coach de danza me enseñó a utilizar los tacones con plataforma. Aprendí a zapatear con ellos. Este logro se verá en el filme”, dice con gran satisfacción.

Una de las escenas finales de esta producción de Tondero se grabó el último 14 de febrero en el Parque de la Exposición, durante el show por los 30 años de trayectoria artística de Ernesto Pimentel. El filme llegará a las salas de cine este 11 de abril.

“Estoy seguro que esta película dará que hablar. Hay episodios muy fuertes que todavía no se han visto, y que han sido tratados con sumo profesionalismo. Ernesto está contento con el resultado, también con mi trabajo y desempeño. Encarnarlo es una responsabilidad muy grande, tanto por la vida que estoy reflejando, como por la comunidad LGTB, que está muy presente en el filme. Que se trabajen películas como esta, hoy por hoy, es más que necesario”, subraya.

“Chabuca” tiene en la dirección a Jorge Carmona. Actuán, también, Haydeé Cáceres, Gianfranco Brero, Norka Ramírez, Ramón García, Rodrigo Palacios, Miguel Dávalos, Izan Alcázar, Gina Yangali, Brando Gallessi, Alejandro Villagómez, Gerson Del Carpio, Erick Elera, entre otros.

Sergio Armasgo estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático en Perú y actuación para cine en Cuba. (Foto: Giancarlo Ávila) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Proyectos

Sergio Armasgo estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático en Perú y actuación para cine en Cuba. Tiene entre sus proyectos laborales, llegar a la televisión y hacer comedia y drama en ficción. Trascender fronteras peruanas también está entres sus planes.