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Por Redacción EC

Hace unos días, una nota publicada en la sección Perú de El Comercio incluyó un párrafo que evidenciaba el uso de inteligencia artificial en su elaboración. Este hecho constituye un incumplimiento de nuestros lineamientos sobre el uso de estas herramientas y una falla en nuestros procesos de revisión, aspectos que consideramos necesario explicar a nuestros lectores.

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