Hace unos días, una nota publicada en la sección Perú de El Comercio incluyó un párrafo que evidenciaba el uso de inteligencia artificial en su elaboración. Este hecho constituye un incumplimiento de nuestros lineamientos sobre el uso de estas herramientas y una falla en nuestros procesos de revisión, aspectos que consideramos necesario explicar a nuestros lectores.

La noticia, titulada “La poesía de Elqui Burgos, reunida en un volumen tras cinco décadas de escritura”, informaba sobre la presentación de una obra del poeta peruano. Sin embargo, incluía el siguiente párrafo, ajeno al contenido periodístico:

“Creo que así funciona mejor: De Lirio prácticamente desaparece del cuerpo de la nota y queda el libro como noticia. Además, evitaría en el titular ‘obra completa’ o ‘edición definitiva’, porque suenan a afirmaciones promocionales; ‘más de cinco décadas de poesía escrita entre Lima y París’ tiene más historia y despierta más curiosidad”.

Este fragmento corresponde al tipo de comentario que puede producir una herramienta de inteligencia artificial al proponer modificaciones a un texto y que, evidentemente, no debió formar parte de la publicación.

Tras revisar lo sucedido, hemos confirmado que el redactor responsable de la nota utilizó una herramienta de inteligencia artificial durante su elaboración, sin cumplir con las disposiciones establecidas por El Comercio para el uso de esta tecnología.

Nuestros lineamientos permiten el empleo de herramientas de inteligencia artificial bajo condiciones indispensables y expresas: todo contenido generado mediante estas tecnologías debe identificarse claramente como tal y debe ser sometido a una revisión humana que garantice su precisión, veracidad y calidad periodística, evitando la publicación de errores, información inventada o las llamadas alucinaciones de la IA.

En este caso, dichas disposiciones no fueron cumplidas: el contenido generado con ayuda de inteligencia artificial no fue identificado como tal y tampoco pasó por una revisión humana rigurosa que permitiera detectar y eliminar el párrafo ajeno a la noticia.

La noticia ha sido eliminada. Nos disculpamos con nuestros lecetores, reconocemos este incumplimiento y asumimos la responsabilidad editorial por lo publicado. Entendemos que las herramientas de inteligencia artificial pueden contribuir al trabajo periodístico, pero su utilización no reemplaza el criterio, la verificación ni la responsabilidad de nuestros periodistas y editores.

A raíz de lo ocurrido, hemos iniciado una revisión de nuestros procedimientos de edición y publicación, así como de los mecanismos de cumplimiento de nuestra política de inteligencia artificial. Además, realizaremos nuevas jornadas de capacitación dirigidas a la redacción de El Comercio, que permitan reforzar el conocimiento y la aplicación de las normas que regulan el uso de las herramientas de inteligencia artificial en el trabajo periodístico.