El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un sismo en Lima de magnitud 4.0 a las 07:55 a. m. de hoy, 24 de julio, a pocos días del movimiento telúrico que dejó cinco fallecidos en Junín.
El Centro Sismológico Nacional situó el epicentro a 117 kilómetros al suroeste de la ciudad de Huacho, provincia de Huara. El foco sísmico presentó una profundidad de 29 kilómetros. Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -11.66 grados de latitud y -78.52 grados de longitud.
El movimiento no ocasionó daños materiales ni víctimas según los reportes regionales preliminares o que hayan sido confirmados por autoridades locales.
Este movimiento telúrico se suma a la lista de temblores en Lima y que se han registrado en otras regiones en los últimos días, como Áncash donde se ubicó un sismo de 5 grados, o en Ica y Junín, y que han sido reportados oficialmente por el IGP.
Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.
¿Y para las mascotas? Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:
- Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.
- Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.
- Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.
- Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.
- Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.
- Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.