Sismo en Lima de 4.0 grados no dejó fallecidos ni heridos. Foto: IGP
Sismo en Lima de 4.0 grados no dejó fallecidos ni heridos. Foto: IGP
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un sismo en Lima de magnitud 4.0 a las 07:55 a. m. de hoy, 24 de julio, a pocos días del movimiento telúrico que dejó cinco fallecidos en Junín.

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