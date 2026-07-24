El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un sismo en Lima de magnitud 4.0 a las 07:55 a. m. de hoy, 24 de julio, a pocos días del movimiento telúrico que dejó cinco fallecidos en Junín.

El Centro Sismológico Nacional situó el epicentro a 117 kilómetros al suroeste de la ciudad de Huacho, provincia de Huara. El foco sísmico presentó una profundidad de 29 kilómetros. Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -11.66 grados de latitud y -78.52 grados de longitud.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0493

Fecha y Hora Local: 24/07/2026 07:55:01

Magnitud: 4.0

Profundidad: 29km

Latitud: -11.66

Longitud: -78.52

Referencia: 117 km al SO de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/Bx796qK3Mb — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 24, 2026

El movimiento no ocasionó daños materiales ni víctimas según los reportes regionales preliminares o que hayan sido confirmados por autoridades locales.

Temblores en Lima esta semana

Este movimiento telúrico se suma a la lista de temblores en Lima y que se han registrado en otras regiones en los últimos días, como Áncash donde se ubicó un sismo de 5 grados, o en Ica y Junín, y que han sido reportados oficialmente por el IGP.

Mochila de emergencia ante sismos

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

¿Y para las mascotas? Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta: