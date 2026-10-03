Asesinaron a un chofer de la empresa LIPETSA, mientras se encontraba cubriendo su ruta en el distrito de Villa El Salvador. Foto: captura de video
Asesinaron a un chofer de la empresa LIPETSA, mientras se encontraba cubriendo su ruta en el distrito de Villa El Salvador. Foto: captura de video
Por Redacción EC

La noche de este viernes 2 de octubre, sicarios asesinaron a balazos a un chofer de la empresa LIPETSA, conocida popularmente como “El Triángulo”, a la altura del puente Las Brisas, en el distrito de Villa El Salvador.

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