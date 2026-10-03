La noche de este viernes 2 de octubre, sicarios asesinaron a balazos a un chofer de la empresa LIPETSA, conocida popularmente como “El Triángulo”, a la altura del puente Las Brisas, en el distrito de Villa El Salvador.

Sujetos armados, a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad de transporte público mientras se encontraba recogiendo pasajeros.

El cuerpo de la víctima quedó al interior de la unidad mientras se espera la llegada de peritos de criminalística.

Asesinaron a un chofer de la empresa LIPETSA, mientras se encontraba cubriendo su ruta en el distrito de Villa El Salvador. Foto: captura de video

Extorsiones a transportistas

Solo el último lunes, dos transportistas fueron atacados a tiros en Lima Metropolitana. Pedro Vega fue asesinado dentro de su vehículo en el paradero Primera de Pro, en Los Olivos; mientras horas después un bus de la empresas Machu Picchu fue baleado en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria. El conductor y una pasajera resultaron heridos.

Estas empresas tienen el denominador común de haber sido víctimas de las amenazas de los extorsionadores.

Un reportaje de El Comercio evidencia que en 2021 se contabilizaron 4.761 denuncias por extorsión. Entre agosto de 2025 y julio de 2026 fueron 26.217, más de cinco veces la cifra registrada en 2021, según información del Ministerio Público procesada por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

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