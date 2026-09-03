Dos jóvenes vuelven a mirar la vida con esperanza tras recibir desfibriladores gratuitos en el hospital María Auxiliadora.
Dos jóvenes vuelven a mirar la vida con esperanza tras recibir desfibriladores gratuitos en el hospital María Auxiliadora.
Por Redacción EC

Dos jóvenes pacientes del Hospital María Auxiliadora (HMA) tienen una nueva razón para sonreír. Juliman Huamán Meza, de 36 años, natural de Huaral, y Royer Altamirano Hurtado, de 37 años, de Villa María del Triunfo, fueron sometidos con éxito a complejas implantaciones de Desfibriladores Automáticos Implantables (DAI), luego de que sus diagnósticos de cardiomiopatía arritmogénica, distrofia muscular de Emery-Dreifuss y falla cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) reducida los colocaran en una situación de riesgo para sus vidas.

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