Especialistas recomiendan comer con moderación el turrón.
Especialistas recomiendan comer con moderación el turrón.
Por Redacción EC

En el contexto de las celebraciones tradicionales de octubre, el Hospital María Auxiliadora (HMA) -del Ministerio de Salud (Minsa)- recomendó a la ciudadanía disfrutar del tradicional turrón de manera moderada, y tener especial cuidado con la cantidad, la frecuencia de consumo y los alimentos o bebidas con los que se acompaña.

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