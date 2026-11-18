El Hospital Nacional María Auxiliadora (HNMA), a través del Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección de Prevención y Control del Cáncer (DPCAN), incorporó una moderna torre laparoscópica al Departamento de Oncología, lo que permite fortalecer su equipamiento tecnológico y la atención especializada a pacientes con cáncer.

La nueva torre laparoscópica fue puesta en funcionamiento con una exitosa intervención quirúrgica de hemicolectomía derecha a una paciente con diagnóstico de cáncer de colon, realizada por el Dr. Alexis Gómez Consuelo, cirujano oncólogo del hospital, que marca un importante avance en la realización de procedimientos laparoscópicos.

Esta tecnología avanzada permite realizar intervenciones de mayor precisión, mínimamente invasivas que, según las condiciones de cada paciente, pueden favorecer una recuperación más rápida, reducir el dolor posoperatorio y disminuir las complicaciones asociadas a la cirugía convencional.

Con este nuevo equipamiento quirúrgico, el Hospital María Auxiliadora reafirma su lucha contra esta enfermedad, y promueve una atención oportuna, segura y de calidad en beneficio de la población de Lima Sur y el Perú.

Hospital María Auxiliadora alcanzó hito histórico

El Hospital María Auxiliadora (HMA) de San Juan de Miraflores, adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), marcó un nuevo capítulo en su historia médica al alcanzar los 1,000 cateterismos cardíacos realizados con éxito, un importante hito que fortalece su posicionamiento como referente en la atención cardiovascular especializada en Lima Sur.

Este procedimiento especializado permite evaluar el estado de las arterias coronarias y detectar alteraciones cardiovasculares, y facilita la toma de decisiones médicas oportunas y, cuando corresponde, intervenciones terapéuticas que pueden resultar decisivas para la vida del paciente.

El logro es resultado del trabajo articulado de un equipo multidisciplinario de profesionales liderados por el Dr. Julio Durand Velásquez, jefe del Servicio de Cardiología, cuya dedicación permite brindar atención especializada a pacientes con enfermedades cardiovasculares, lo que contribuye a mejorar su pronóstico y calidad de vida.

El Dr. Edgar Benito Pacheco, director general del Hospital María Auxiliadora, destacó la capacidad resolutiva del equipo médico. “Alcanzar los 1000 cateterismos cardíacos es una muestra del talento, compromiso y capacidad de nuestros profesionales. Desde esta gestión continuaremos impulsando el fortalecimiento tecnológico y operativo de nuestros servicios especializados, para brindar atención oportuna, segura y de calidad”, dijo.

Por su parte, el Dr. Julio Durand resaltó que este resultado trasciende las cifras y refleja años de esfuerzo, vocación y trabajo en equipo. “No hablamos solamente de mil procedimientos, sino de mil oportunidades para mejorar la salud de nuestros pacientes. Cada intervención representa esperanza para una familia y nos motiva a seguir avanzando hacia una atención cardiovascular cada vez más especializada, segura y humana”, señaló.

El equipo de Hemodinámica que se dedica a estas intervenciones está conformado también por los cardiólogos hemodinamistas José Luis Añorga, Andrés Aldazabal y Eduardo Vargas, así como por las enfermeras Mercedes Calderón y María Camino, y la tecnóloga Edith Venegas.