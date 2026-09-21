Hospital María Auxiliadora lanza campaña de sensibilización para prevenir diversos tipos de cáncer.

Con el objetivo de salvar vidas a través de la detección oportuna, el Hospital María Auxiliadora (HMA), de San Juan de Miraflores, continúa con su campaña médica ‘Me chequeo a tiempo: juntos contra el cáncer’.

La estrategia busca concienciar a la población sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama, de colon, de estómago y de próstata a través de la identificación de señales del organismo, el tamizaje y una atención oportuna.

Aquellas mujeres mayores de 40 años, que cuenten con SIS, y que deseen pasar un descarte de cáncer de mama, pueden acercarse al módulo de la Plataforma de Atención al Usuario en Salud (PAUS) para recibir orientación sobre esta campaña.

En el caso de los varones mayores de 50 años que deseen pasar el despistaje de cáncer de próstata, también deberán acercarse al módulo de la PAUS y solicitar su tamizaje de antígeno prostático específico (PSA). Estos pacientes también deberán contar con SIS.

Quienes quieran acceder a colonoscopías y endoscopías y así descartar un posible cáncer de colon o de estómago, deberán comunicarse al (01) 217-1900 y señalar expresamente que desean participar de la campaña ‘Me chequeo a tiempo: juntos contra el cáncer’. En este caso, los pacientes deberán ser mayores de 45 años.

El HMA precisa que, si los interesados tienen antecedentes familiares con alguno de estos casos de cáncer, pueden participar de la campaña, siempre y cuando cuenten con SIS.

Asimismo, resalta que las pruebas de descarte buscan identificar y diagnosticar las enfermedades en su etapa inicial, lo que aumenta la posibilidad de curación.

De esta manera, el Hospital María Auxiliadora reafirma su compromiso con la salud pública e insta a la comunidad a no postergar este chequeo vital. Un diagnóstico a tiempo hace la diferencia.