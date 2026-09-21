Hospital María Auxiliadora lanza campaña de sensibilización para prevenir diversos tipos de cáncer.
Hospital María Auxiliadora lanza campaña de sensibilización para prevenir diversos tipos de cáncer.
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Con el objetivo de salvar vidas a través de la detección oportuna, el Hospital María Auxiliadora (HMA), de San Juan de Miraflores, continúa con su campaña médica ‘Me chequeo a tiempo: juntos contra el cáncer’.

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