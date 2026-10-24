El Congreso de la República publicó este sábado una fe de erratas de la Ley 32743, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, para corregir un error en el encabezado de la norma, donde se consignó al Senado en lugar del Congreso.

La corrección fue difundida en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Con esta modificación, el encabezado de la ley señala: “El Congreso de la República; Ha dado la Ley siguiente: Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y de del fenómeno El Niño”.

Según el documento, la Oficialía Mayor del Congreso solicitó la publicación de la fe de erratas mediante el Oficio N.° 078-2026-2027-OM/CR. La Ley 32743 había sido publicada en una edición extraordinaria el jueves 22 de octubre de 2026.

Horas antes, el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres, anunció que se tramitaría de inmediato la corrección del error material detectado en el encabezado de la norma.

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“La Ley 2743 fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado. Se ha identificado un error material en el encabezado donde se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’ ”, señaló Torres en un comunicado difundido en su cuenta de la plataforma X.

El titular del Legislativo sostuvo que la norma fue aprobada por ambas cámaras y que su publicación se realizó conforme al marco normativo vigente.