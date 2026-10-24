Congreso corrige encabezado de ley que otorga facultades al Ejecutivo en seguridad ciudadana y El Niño. (Foto: Andina)
Congreso corrige encabezado de ley que otorga facultades al Ejecutivo en seguridad ciudadana y El Niño. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Congreso de la República publicó este sábado una fe de erratas de la Ley 32743, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, para corregir un error en el encabezado de la norma, donde se consignó al Senado en lugar del Congreso.

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