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Resumen

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El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Este declaró improcedente un nuevo recurso de hábeas corpus del vacado expresidente Pedro Castillo, mediante el que se buscaba ser excarcelado. (Composición El Comercio)
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Este declaró improcedente un nuevo recurso de hábeas corpus del vacado expresidente Pedro Castillo, mediante el que se buscaba ser excarcelado. (Composición El Comercio)
Por Karem Barboza Quiroz

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Este declaró improcedente un nuevo recurso de hábeas corpus del vacado expresidente Pedro Castillo, mediante el que se buscaba ser excarcelado.

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