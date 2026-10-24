El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), dijo que hubo un “error material” en la promulgación de la autógrafa de ley sobre el pedido de facultades legislativas. A través de un comunicado este sábado se pronunció ante las críticas por la mención del Senado como autor de la norma sin aludir al Congreso ni a la Cámara de Diputados.

En redes sociales, el senador insistió en que la ley 327434 fue aprobada por ambas cámaras y remitida para su publicación “conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado”. Esto en alusión a la publicación de la autógrafa en un boletín extraordinario de normas legales el jueves 22 de octubre.

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“Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’. He dispuesto que se tramite la fe de erratas correspondiente de inmediato”, expresó. Luego agrega que corregir es un deber y una muestra de respeto a los ciudadanos, a la transparencia y la institucionalidad.

Un día antes, también a través de redes sociales, Torres había insistido en defender la formalidad detrás de la publicación de la autógrafa. “El procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente”, dijo en su publicación.

Presidente de Diputados pidió corregir omisiones

Cabe recordar que el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), le había enviado un oficio a Torres. Ahí, no solo cuestionó la mención de “Senado” en lugar de “Congreso”, si no también la omisión de firmas de la cámara baja.

“Llama la atención que en la referida autógrafa se haya consignado al Senado de la Republica y solo la post firma del Presidente y Primer Vicepresidente del Senado y no al Congreso de la Republica y la post firma del suscrito como titular de la Cámara de Diputados y de la Primera Vicepresidenta de esta Cámara”, advirtió Reto en su oficio este viernes.