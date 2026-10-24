Miguel Torres dijo que se tramita una fe de erratas sobre ley de facultades legislativas. (Foto: Congreso)
Miguel Torres dijo que se tramita una fe de erratas sobre ley de facultades legislativas. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), dijo que hubo un “error material” en la promulgación de la autógrafa de ley sobre el pedido de facultades legislativas. A través de un comunicado este sábado se pronunció ante las críticas por la mención del Senado como autor de la norma sin aludir al Congreso ni a la Cámara de Diputados.

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