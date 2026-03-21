La noticia de la muerte de Nicholas Brendon conmocionó a los fanáticos de la televisión que crecieron viendo Buffy, la cazavampiros, una de las producciones más influyentes de finales de los años noventa. El actor, recordado por dar vida al entrañable Xander Harris, falleció a los 54 años el 20 de marzo de 2026, según confirmó su familia en un comunicado oficial. La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente la de Sarah Michelle Gellar, quien le dedicó un emotivo mensaje en Instagram que reflejó el cariño y la complejidad de su relación dentro y fuera de la pantalla.

¿De qué murió Nicholas Brendon?

De acuerdo con la información difundida por su familia a medios como CBS News, The Hollywood Reporter y NBC News, Nicholas Brendon murió “mientras dormía” y su fallecimiento fue atribuido a causas naturales. Además, las autoridades confirmaron que no había signos de violencia en su cuerpo, descartando cualquier circunstancia sospechosa alrededor de su muerte.

Los problemas de salud que enfrentó

En el comunicado, la familia también explicó que el actor había atravesado diversos problemas de salud en los últimos años, aunque se encontraba bajo tratamiento médico. En 2023, Nicholas Brendon reveló públicamente que había sufrido un infarto, además de padecer un defecto cardíaco congénito.

El actor Nicholas Brendon será recordado por su papel como Xander Harris y por el cariño que dejó en sus fans. | Crédito: ARAYA DIAZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A esto se sumaba el diagnóstico del síndrome de cauda equina, una condición neurológica grave que lo llevó a someterse a múltiples cirugías de columna. También fue abierto sobre sus luchas con la salud mental y las adicciones, utilizando su experiencia para visibilizar la importancia de buscar ayuda profesional.

El emotivo mensaje de Sarah Michelle Gellar

La reacción de Sarah Michelle Gellar no tardó en llegar. La actriz, protagonista de Buffy, la cazavampiros, compartió un mensaje profundamente personal en el que citó una de las reflexiones más recordadas del personaje de Xander Harris.

“Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido... Te vi Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”, escribió, dejando en evidencia el vínculo emocional que los unía tras años de trabajo conjunto.

Sarah Michelle Gellar compartió un emotivo mensaje sobre la muerte de Nicholas Brendon. | Crédito: Instagram @sarahmgellar

¿Quién era Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon nació el 12 de abril de 1971 en Los Ángeles, California. Antes de convertirse en actor, soñaba con ser beisbolista, pero una lesión truncó ese camino y lo llevó a descubrir su verdadera vocación en la actuación.

Su gran oportunidad llegó en 1997 cuando se unió al elenco de Buffy, la cazavampiros, donde interpretó a Xander Harris durante siete temporadas (1997–2003), consolidándose como uno de los personajes más queridos de la serie.

Tras el final del programa, participó en producciones como Criminal Minds, Private Practice y Without a Trace. En cine, formó parte de películas como Psycho Beach Party y Coherence.

En sus últimos años, el actor se alejó de los reflectores para dedicarse a la pintura y el arte visual, una faceta que le permitió canalizar su creatividad lejos de la industria del entretenimiento.

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