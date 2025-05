Un insólito y confuso episodio ha puesto nuevamente en el ojo público a Dayanita, quien fue intervenida por la Policía el pasado jueves 15 de mayo, luego de que vecinos alertaran sobre la quema de basura que contenía un cráneo humano con cabello, frente a su domicilio en San Juan de Miraflores.

Según informó la propia humorista, el cráneo no tenía ningún origen criminal. “Fue un regalo de un chamán para armar un altar” , aseguró en declaraciones a La República, añadiendo que lo mantuvo por un tiempo como parte de un ritual de protección espiritual, pero que decidió deshacerse de él por miedo.

“Dios mío, han hecho un escándalo, hasta dijeron que había cometido un crimen”, complementó en declaraciones a Expreso.

El cráneo fue encontrado parcialmente calcinado

Según ‘Magaly TV la Firme’, las autoridades encontraron una bolsa con basura en la que se hallaba un cráneo humano parcialmente quemado, además de otros objetos que formaban parte del altar esotérico.

Esto fue lo que encontraron las autoridades en la zona donde, horas antes, Dayanita y su pareja habrían estado quemando basura. | Foto: Magaly TV La Firme

Trasladaron a Dayanita y su pareja, el imitador Miguel Rubio a la comisaría de Pamplona 1 para brindar su testimonio. Horas después, ambos fueron liberados poco después, tras quedar en calidad de testigos.

Dayanita y sus amigos al salir de la comisaría

“No hemos matado a nadie, por favor, ya paren de especular”

Dayanita insistió en su inocencia y recalcó que no ha cometido ningún delito. “Nosotros no hemos matado a nadie. Todo ha sido una confusión. Ya conté toda la historia y estamos tranquilos”, declaró.

Además, explicó que el objeto fue obtenido como parte de un canje con un chamán. “Con el cráneo y un muñeco de Chucky armé un altar. Pero hace un par de días decidimos deshacernos de todo, ya no queríamos tener esas cosas”, señaló.

“Yo lo quemé en la esquina de mi casa. Pero como no se quemó por completo, los vecinos lo vieron y llamaron a la policía”, agregó.

Investigación en curso

Durante el programa “Magaly TV La Firme”, se difundieron imágenes grabadas por la propia actriz desde el interior de la comisaría. Su abogada también se presentó para solicitar explicaciones sobre el procedimiento.

Cubriéndose el rostro, la comediante afirmó haber sido trasladada a la Comisaría de Pamplona 1 sin recibir notificación previa. Aunque no fue detenida, fue llevada en calidad de testigo para declarar sobre lo ocurrido. | Foto: Magaly TV La Firme

La periodista Magaly Medina informó que Dayanita no se encuentra detenida, pero sí fue interrogada por el fiscal de turno como parte de las diligencias preliminares.

A pesar del revuelo, Dayanita afirma tener la conciencia tranquila. “Estamos llanos a que nos investiguen. No tenemos nada que ocultar. No hacemos brujería ni nada raro. El que no la debe, no la teme”, puntualizó.

¿No tiene para pagarle a Jorge Benavides?

Dayanita también atraviesa una difícil situación económica tras su salida del programa de Jorge Benavides.

En declaraciones a Magaly Medina, reveló que no podría asumir el pago de 20 sueldos mínimos que le exigirían por romper contrato.

“Si te muestro mi estado de cuenta, está hasta las patas”, dijo con preocupación. Días antes, su pareja reveló que estuvo hospitalizada por una supuesta afección.