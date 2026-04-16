Resumen

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El excandidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, aseguró que será el líder de la bancada. (Foto: Andina)
El excandidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, aseguró que será el líder de la bancada. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Carlos Álvarez, quien fue candidato presidencial del partido País Para Todos, aseguró en “Al Final del Día” con Diana Seminario que liderará la labor de los congresistas de su agrupación y que su mensaje luego de la primera vuelta donde señaló que seguirá “pero no como político” fue malinterpretado.

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