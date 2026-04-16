Carlos Álvarez, quien fue candidato presidencial del partido País Para Todos, aseguró en “Al Final del Día” con Diana Seminario que liderará la labor de los congresistas de su agrupación y que su mensaje luego de la primera vuelta donde señaló que seguirá “pero no como político” fue malinterpretado.

“Soy el líder de esa bancada. Tengo mis congresistas, tanto diputados y senadores que están ahí. Yo los convoqué y qué bueno si el pueblo los ha elegido”, explicó.

#AlFinalDelDía | Carlos Álvarez, excandidato presidencial de País para Todos: Yo no huyo, no soy cobarde, estoy agradecido por los que favorecieron mi candidatura. Yo no he renunciado. Yo soy el líder de la bancada



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Asimismo, precisó los términos con los cuales agradeció el apoyo que recibió como candidato presidencial y dijo que él no seguirá siendo un “político tradicional”, pero que sí seguirá actuando como militante de País Para Todos y excandidato presidencial.

“No como el político tradicional, o como el político que siempre miente, promete y no cumple, como el político que promete hasta lo impensable con tal de obtener votos. Ese político, no soy yo. Eso es lo que quise decir. Se malinterpretó pero yo no voy a defraudar. Yo no huyo ni soy cobarde”, dijo este miércoles.

El excandidato aseguró que, si bien el presidente del partido es Vladimir Meza, él permanece como militante de País Para Todos y que encabezará la labor de los senadores y diputados que salgan elegidos.

“Voy a estar al pie del cañón porque primero está el país. Voy a estar ahí con mi bancada. No sabemos cuántos diputados o senadores tendremos pero sigo inscrito en el partido donde estoy afiliado. No he renunciado”, explicó para luego insistir que Meza es presidente del partido pero que Álvarez es lidera ese grupo parlamentario.

Al ser consultado si es que él será el líder de los parlamentarios elegidos de País Para todos y si es que esta bancada coordinará con él, Carlos Álvarez respondió “por supuesto que sí”.