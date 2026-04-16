Las voces que piden la destitución de Piero Corvetto del cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cobran más fuerza.

La Unión de Gremios empresariales ha solicitado públicamente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituir de forma inmediata al funcionario “por los graves hechos” ocurridos en el proceso electoral del 12 de abril.

En un comunicado, los gremios expresaron su preocupación por lo sucedido y señalaron que estos hechos “comprometen la integridad del proceso, la confianza ciudadana y vulneran seriamente los principios fundamentales de nuestra democracia”.

“Es inaceptable que miles de mesas se instalaran tarde o no fueran habilitadas por falta de material electoral, impidiendo a ciudadanos ejercer su derecho al voto. A ello se suma el mal funcionamiento del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en un gran porcentaje de mesas”, cuestionaron los gremios.

Asimismo, subrayaron que “llama especialmente a atención que estas graves deficiencias se hayan producido precisamente en Lima y Callao, donde la logística debía operar con mayor eficiencia dada su cercanía a los centros de distribución del material electoral”.

“El proceder público del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no ha contribuido a esclarecer los hechos ni a dotar de legitimidad al proceso, tras haber incumplido sus deberes constitucionales y legales, pese a las advertencias de la Contraloría General de la República”, sentenciaron.

Además de pedir la destitución de Corvetto, los gremios pidieron que el nuevo jefe de la ONPE “remueva” a todos los funcionarios implicados en la organización de la primera vuelta, con el objetivo de “garantizar” una segunda vuelta “transparente, confiable y que refleje la voluntad popular”.

El comunicado es suscrito por la Asociación de Exportadores (Adex); la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); la Asociación Automotriz del Perú (AAP); la Cámara Nacional de Turismo (Canatur); Perucámaras; y la Plataforma Nacional de Gremios Mypes.

Fuerza Popular exige garantías a la ONPE

En tanto, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que respalda las investigaciones y exigió a la ONPE adoptar las medidas necesarias para garantizar la transparencia en los resultados del balotaje.

“¿Han existido irregularidades? Sí. Por eso, solicitamos oportunamente la ampliación del horario de la instalación de las mesas. Por eso, pedimos extender el horario de votación. Por eso planteamos una elección complementaria en los 13 centros donde hubo problemas. Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la ONPE se adopten todas las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente, que refleje fielmente la voluntad popular”, dijo.

Fujimori llamó a mantener la calma y consideró que el resultado de esta primera vuelta será “muy ajustado, voto a voto”.

La postulante a la Presidencia criticó la reacción del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien el último martes amenazó con llamar a la insurgencia civil si el Jurado Nacional de Elecciones no declara nulas las elecciones en el plazo de 24 horas.

Además, le ofreció a todo su comando de personeros para contribuir a esclarecer los hechos.

“No voy a responder a los insultos del señor López Aliaga, a los que nos tiene tristemente acostumbrados, pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia y un estado de derecho, quienes lideran partidos políticos tienen el deber, por encima de cualquier interés personal, de preservar el orden y canalizar sus reclamos a través de procedimientos y reglas establecidas”. expuso.

Posteriormente, señaló que su partido ha sufrido las consecuencias de “irregularidades en la ONPE” y recordó que no apoyó la ratificación de Piero Corvetto en el 2024.

“Aún esperamos la lista de electores de la campaña del 2021. En su momento pedimos que no se ratifique a su jefe, a Piero Corvetto, pero no fuimos escuchados”, subrayó.

Previamente, en diálogo con los medios de comunicación, el secretario general de Fuerza Popular y candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, aseveró que pedirán, junto con el candidato que quede en segundo lugar, que Corvetto no siga al frente de la ONPE en la segunda vuelta.

Agregó que pese a que el jefe de la ONPE “nunca ha sido garantía” para su agrupación, su permanencia depende de la JNJ. Agregó que la fiscalía debe investigar a fondo para determinar si hay delito y recomendó a López Aliaga armarse de un buen equipo de abogados.

“Para nosotros nunca ha sido una garantía Corvetto, pero no nos corresponde lamentablemente tomar esa decisión, es una decisión que le corresponde a la JNJ y una investigación a la fiscalía. Si pasa el señor López Aliaga, que ojalá sea así, o pase el señor Sánchez, yo creo que con quien pasemos a la final tenemos que pedir que el señor Corvetto no esté al frente de la ONPE”.

Miguel Torres, postulante a la segunda vicepresidencia, expresó una postura similar. “Corresponde esperar el pronunciamiento del JNE y de la JNJ en relación con las graves irregularidades que han sido denunciadas por la ineptitud del señor Corvetto; pero sobre todo preservar la estabilidad del país con espíritu democrático”, respondió a El Comercio.

Renovación pide nombres de personas encargadas de digitación de votos

Por su parte, el líder de Renovación Popular pidió a la ONPE, a través de su abogado Wilber Medina, que se le brinde el nombre de las personas encargadas de la digitación de los votos en el Centro de Cómputo del organismo electoral.

DOCTOR BURNEO: FAVOR RESPONDER URGENTE. pic.twitter.com/w7bFYxa8CK — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) April 15, 2026

Además, cursó un oficio al presidente del JNE, Roberto Burneo, detallando el impacto del fallo operativo de la ONPE en el proceso del domingo que, según su análisis, provocó un fuerte porcentaje de ausentismo.

De acuerdo con López Aliaga, lo ocurrido generó que se le negara el derecho de sufragio a medio millón de peruanos.

Álvarez también pide salida de Corvetto

Por otro lado, Carlos Álvarez, postulante a la Presidencia de País para Todos, consideró que la permanencia de Corvetto no garantiza un proceso transparente de cara a la segunda vuelta electoral.

“Para nada, no hay ninguna garantía. Ese señor [Piero Corvetto] tiene que irse, o lo sacan o renuncia o lo suspenden, pero ese señor no puede continuar”, afirmó en ‘Siempre a las 8’, un podcast de El Comercio.

Álvarez calificó de “vergüenza total” lo ocurrido durante la jornada electoral y señaló que la ineficiencia de la ONPE afectó el derecho al voto de miles de ciudadanos.

“Para mí es sagrado el derecho al voto, y eso es lo que se ha afectado con todo esto ... es un crimen contra la democracia”, sostuvo.