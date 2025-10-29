Qué es el Comando Vermelho, la poderosa banda criminal de Brasil objetivo de la operación que dejó más de 130 muertos

La Operación Contención, con la que se buscaba frenar la expansión territorial de la banda criminal Comando Vermelho en las favelas del norte de Río de Janeiro al ejecutar unas cien órdenes de arresto, entre ella la de un cabecilla, terminó el martes convirtiéndose en la acción policial más letal de la historia de Brasil, con 132 muertos.

La policía había informado el martes sobre la muerte de 64 personas, entre ellas cuatro agentes del orden, y 81 detenciones. Sin embargo, el miércoles ciudadanos trasladaron decenas de cuerpos a la Plaza São Lucas, luego de recuperarlos en la madrugada de las zonas boscosas. Tras ello, la Defensoría Pública regional confirmó que son 132 los muertos.

A pesar del elevado número de muertos, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó el miércoles de exitosa la operación policial.

Personas retiran un cuerpo sin vida de una zona boscosa en la favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro. (EFE/ André Coelho).

Cuerpos alineados en la plaza São Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, tras la Operación Contención. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP). / PABLO PORCIUNCULA

“Exceptuando la vida de los policías (fallecidos), el resto fue un éxito”, afirmó Castro durante una rueda de prensa en la que también calificó la operación de “duro golpe al crimen organizado”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, dijo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está “horrorizado” por el número de muertos que dejó la operación.

¿Cómo fue la operación?

En la madrugada del martes, unos 2.500 agentes de la policía civil, militar y fuerzas especiales del estado irrumpieron en los complejos de favelas Alemão y Penha para, además de arrestar a integrantes del Comando Vermelho, entre ellos el jefe Edgar Alves Andrade (alias ‘Doca’ o ‘Urso’), desmantelar redes de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, y recuperar los territorios de manos de los criminales.

La policía usó vehículos blindados, helicópteros, drones y equipos de demolición para destruir las barricadas que estaban en áreas de difícil acceso dentro de las favelas.

Sin embargo, se desataron intensos tiroteos entre la policía y los miembros del Comando Vermelho, quienes respondieron con armas de alto calibre, barricadas que incendiaron e incluso drones que lanzaron explosivos.

Según las autoridades, se detuvo a 81 personas y se incautó 93 fusiles y media tonelada de droga.

Fusiles de asalto incautados durante la Operación Contención en el Complejo Penha se exhiben durante una conferencia de prensa en la sede de la Policía Civil en Río de Janeiro. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP). / MAURO PIMENTEL

Los enfrentamientos en el norte de Río de Janeiro afectaron a unos 200.000 residentes. Se cerraron unas 50 escuelas, se suspendió la atención en los centros de salud y el servicio de transporte desvió sus rutas.

Vehículos incendiados en una calle de Río de Janeiro. (EFE/ Antonio Lacerda). / Antonio Lacerda

El mismo martes, el goberbador Castro aseguró que estuvo “completamente solo en esta guerra” y afirmó que “debería haber existido una mayor integración con las fuerzas federales”, en alusión al Gobierno de Lula da Silva.

Pero el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, respondió que el Ejecutivo no recibió ningún pedido para esta operación y que “la seguridad es responsabilidad de los gobernadores”.

¿Qué es el Comando Vermelho?

Agentes de policía escoltan a sospechosos arrestados durante la Operación Contención en el complejo Penha, Río de Janeiro. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP). / MAURO PIMENTEL

El Comando Vermelho (Comando Rojo) nació a mediados de la década de 1970 en las cárceles de de Río de Janeiro.

Su origen está en la colonia penal Instituto Penal Cândido Mendes, en Ilha Grande, donde presos comunes convivían con militantes de izquierda encarcelados por la dictadura militar brasileña.

Estos presos comunes eran ayudados por los presos políticos para conseguir mejores condiciones carcelarias, a través de las negociaciones con las autoridades del penal.

De esa convivencia surgió una organización que combinaba ideales de solidaridad entre presos con estructuras de cooperación para sobrevivir y resistir al control carcelario. Con el tiempo, esos vínculos evolucionaron en una red criminal organizada, centrada inicialmente en el tráfico de drogas y el control territorial dentro de las favelas.

Ese grupo primero se llamó Falange da Segurança Nacional, luego Falange Vermelha, y años después fue bautizado como Comando Vermelho, que significa comando rojo, color tradicionalmente asociado a los movimientos de izquierda y al comunismo.

Durante los años 80, el Comando Vermelho se consolidó como una poderosa banda criminal de Río de Janeiro.

Se expandió en las favelas aprovechando la poca presencia estatal. Estableció redes para traficar cocaína y marihuana que entonces eran importadas principalmente desde Bolivia, Colombia y Paraguay.

Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo en contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado de Brasil. (EFE/ Antonio Lacerda).

También empezó a ocupar los lugares a los que el Estado Brasileño no llegaba, estableciendo un sistema paralelo de gobierno en varias favelas y barrios pobres de Río de Janeiro, donde incluso ofrecía empleo a muchos de sus habitantes.

Así, fueron construyendo una imagen de “justicieros” o “protectores del pueblo”. Sin embargo, esa estrategia se mezcló rápidamente con la violencia extrema y el uso de armas automáticas para mantener el control territorial en las favelas.

Para la década de los 90, el Comando Vermelho ya era la mayor organización criminal del estado de Río de Janeiro y comenzó a expandir sus actividades a otros estados.

Pero también empezó a fragmentarse. Varios jefes encarcelados se separaron del grupo, dando origen a otras facciones criminales como el Terceiro Comando y más tarde Amigos dos Amigos (ADA).

Las guerras internas en las favelas de Río de Janeiro provocaron miles de muertes y una escalada de violencia urbana.

Sin embargo, a pesar de las divisiones el Comando Vermelho mantuvo su posición dominante en muchas zonas, pues seguía reclutando a jóvenes de las comunidades más pobres.

Entre el 2000 y 2010, el Comando Vermelho consolidó sus operaciones más allá de Río de Janeiro. Estableció alianzas con organizaciones criminales como el Comando Vermelho da Amazônia (CVA), y se asentó en regiones estratégicas para el tráfico internacional de drogas, especialmente en la frontera con Bolivia y Paraguay.

También formó vínculos con grupos armados de otros países sudamericanos para garantizar rutas seguras de tráfico de cocaína hacia Europa y África Occidental.

Posteriormente, el Comando Vermelho entró en guerra con el Primer Comando Capital (PCC), la mayor organización criminal de Sao Paulo y con la cual antes había formado una alianza.

La ruptura fue en el 2016 por el control de las rutas del narcotráfico. A esta guerra se atribuye el aumento de la violencia carcelaria y urbana en Brasil.

En la actualidad, el Comando Vermelho tiene presencia en 25 estados brasileños, que son casi todos. Su base fuerte sigue en las favelas de Río de Janeiro.

¿Quién es alias 'Doca'?

Edgard Alves Andrade, alias Doca o Urso.

Edgar Alves Andrade, alias ‘Doca’ o ‘Urso’, es el hombre más buscado de Brasil. Tiene 55 años y es uno de los cabecillas del Comando Vermelho. No pudo ser capturado en la operación del martes.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, ‘Doca’ controla amplios sectores del complejo da Penha, además de extender su influencia a los vecinos Alemão, Gardênia Azul y Juramento.

Su poder se sostiene en una combinación de violencia extrema, control territorial y complicidades incluso dentro de las prisiones brasileñas.

La policía de Río de Janeiro le atribuye más de un centenar de asesinatos, entre ellos la ejecución de tres médicos en el 2023 ocurrida en la zona de Barra da Tijuca, un crimen que estremeció al país al revelarse que las víctimas habían sido confundidas con miembros de una banda rival.

El Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro señala que ‘Doca’ forma parte de la cúpula del Comando Vermelho y que es el encargado de las operaciones financieras y logísticas del grupo criminal.

Contra ‘Doca’ pesan más de 20 órdenes de prisión. Por su captura se ofrece una recompensa de 100.000 reales (unos 18.000 dólares).

Es el mismo monto que en su momento se ofreció por el narcotraficante Luiz Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beira-Mar, quien, a pesar de estar en prisión desde hace 20 años, sigue siendo el actual jefe del Comando Vermelho, según el diario brasileño O’Globo.

‘Doca’ lidera la facción Escuadrón Oso. Durante el operativo del martes la policía encontró un grafiti de un oso gigante con chaleco antibalas y rifle en las manos en referencia a la banda de Alves de Andrade.

El narco también fue uno de los blancos de la Operación Bomba Zumbido, que fue lanzada en setiembre del año pasado por la Policía Federal para neutralizar el uso de drones lanzagranadas operados por el Comando Vermelho.