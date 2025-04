La producción de la tercera temporada de “House of the Dragon” sigue avanzando y ya se han revelado nuevos nombres que se suman al elenco. La serie, situada unos 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, continúa ampliando su universo con personajes que jugarán un rol clave durante la guerra civil Targaryen.

La serie, basada en la obra Fuego y Sangre de George R.R. Martin, se consolida con un elenco robusto, que en la primera y segunda entrega tuvieron como figuras estelares a Matt Smith (Daemon Targaryen), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), Emma D’arcy (Reina Rhaenyra Targaryen) y Olivia Cooke (Alicent Hightower).

¿Quiénes son los nuevos actores de “House of the Dragon 3″?

Los actores Tom Cullen, Joplin Sibtain y Barry Sloane han sido confirmados como parte del reparto de esta nueva entrega, indicó Variety. Sus personajes formarán parte de las intrigas y batallas que definirán el futuro del reino, en medio de una guerra que divide a los propios miembros de la Casa Targaryen.

Tom Cullen - Sir Luthor Largent

Tom Cullen.

Joplin Sibtain - Sir “Bold” Jon Roxton

Joplin Sibtain

Barry Sloane - Sir Adrian Redfort

Barry Sloane

Los tres actores llegan con experiencia en televisión y cine. Cullen ha trabajado en series como “The Gold”, y Sibtain participó en “Andor” (Star Wars) y “Safe”. Por su parte, Sloane fue parte de “Sandman” y “Revenge”. Sus incorporaciones refuerzan el componente épico de la serie, que mantiene su apuesta por el drama político y la acción.

Además de estos actores, se habían anunciado previamente otros nombres del reparto de la tercera temporada de la serie, como James Norton para el papel de Ormund Hightower. Asimismo, estaba Tommy Flanagan en el rol de Lord Roderick Dustin y Dan Fogler dará vida a Ser Torrhen Manderly.

“House of the Dragon”, Temporada 3: Una producción en marcha

La tercera temporada de House of the Dragon ya se encuentra en producción. La serie es cocreada por George R.R. Martin y Ryan Condal, quien también actúa como showrunner. Como en entregas anteriores, se mantiene un equipo consolidado de productores ejecutivos y directores, entre ellos Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado y Andrij Parekh.

Esta nueva entrega buscará profundizar en los enfrentamientos internos entre los Verdes y los Negros, las dos facciones de la Casa Targaryen enfrentadas por la sucesión al Trono de Hierro. La narrativa sigue centrada en los dilemas familiares, las traiciones y el uso de dragones como arma de guerra, una combinación que ha convertido a la serie en uno de los mayores éxitos de HBO.

El elenco principal también contará con el regreso de actores como Steve Toussaint, Rhys Ifans, entre otros. En contraste, otros actores no serán recurrentes, debido a que murieron sus personajes en las anteriores temporadas. Es el caso del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) y la princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best).

Trailer de la segunda temporada de “House of the Dragon”: