¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
Lunes 13 de julio
Rímac
- Zonas afectadas: P. J. Los Ángeles: av. Las Mercedes cdras. 1 y 2; av. Condorcanqui cdras. 4, 5 y 6; calle José Santos Chocano cdra. 4; calle José Gabriel Condorcanqui cdra. 4; calle José Gálvez cdras. 5 y 6; calle José Olaya cdras. 4, 5 y 6; calle Los Héroes cdras. 5 y 6; calle Manco Cápac cdra. 1; jr. Chiclayo cdra. 3; calle Francisco de Zela cdras. 2 y 5; jr. Los Andes cdra. 1; jr. María Parado de Bellido cdra. 1; jr. Mariano Melgar cdra. 5 y pasaje Santa Rosa cdra. 2.
- Horario: 9.00 a. m. a 2.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A. H. Nueva Vida zona C y ampliación (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I); agrupación familiar Hijos de Juan Pablo II (manzanas A y B); agrupación familiar San Francisco de Asís (manzana F).
- Horario: 9.30 a. m. a 6.30 p. m.
Martes 14 de julio
San Antonio de Chaclla
- Zonas afectadas: Asociación Grupo La Bloquetera, sector El Cercado, anexo 22 Jicamarca; agrupación familiar Nueva Molina; asociación de posesionarios Nuevo Renacer de Muruhuay; asociación El Olivar del Valle; asociación de residentes El Cercado, anexo 22.
- Horario: 9.30 a. m. a 6.30 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: Urbanización Sol de Carabayllo V Etapa (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, I1, J y K).
- Horario: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: Urbanización Chacaritas: av. Argentina cdras. 3 y 4; av. Guardia Chalaca cdras. 4, 5 y 6; av. Venezuela cdra. 12; jr. Bobadilla Silva cdra. 2; calles Primera, Segunda, Cuarta y Quinta.
- Horario: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: Urbanización La Milla (manzanas A y F); av. Los Héroes cdra. 1; calles El Engranaje cdras. 1 y 2; calle Los Ejes.
- Horario: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: Urbanización Filadelfia I Etapa (manzanas B, C, D, E, E Prima, F, G, I, J y K).
- Horario: 9.00 a. m. a 1.00 p. m.
Los Olivos
- Zonas afectadas: Urbanización Las Palmeras (manzanas P y Y); jr. Amargón cdra. 40; av. Calistemo; av. Las Palmeras cdras. 38, 39 y 40; calles Las Fresas, Los Helenios y Tritoma; jr. Guandú; jr. Las Hiedras; jr. Las Acacias; jr. Amarantos.
- Horario: 1.00 p. m. a 5.00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: Urbanización Torre Blanca y av. Micaela Bastidas.
- Horario: 10.00 a. m. a 4.00 p. m.
Miércoles 15 de julio
Rímac
- Zonas afectadas: Asentamientos humanos Municipal N.° 3, 6 de Agosto, Horacio Zevallos, San Sebastián, Balcón del Rímac, Jesús Oropeza Chonta, Manuel Seoane Corrales, Las Brisas Flor de Amancaes, Víctor Raúl Haya de la Torre, Sagrado Corazón de Jesús, Cantera de Amancaes, Laura Caller, Santa Rosa de Lima, Vista Alegre de Flor de Amancaes, Flor de Amancaes Comité 10, Comité 13, Comité 14, Comité 15, Zona A del Rímac, Villa Amancaes y Asociación Aquilino Sam Jara.
- Horario: 9.00 a. m. a 7.00 p. m.
Los Olivos
- Zonas afectadas: Urbanización Pro Lima (manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H1, I, J, L, LL, M, N, O, P y Q).
- Horario: 7.00 a. m. a 7.00 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: Urbanizaciones Aero Residencial y Alameda Portuaria (avenida Corpac y manzanas A, B, C y Z).
- Horario: 9.30 a. m. a 5.30 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Asociación Pro Vivienda Garagay; urbanización Canto Rey; av. Canto Rey cdra. 4 y av. Wiesse cdra. 33.
- Horario: 9.30 a. m. a 4.30 p. m.
Comas
- Zonas afectadas: Urbanización Industrial Pro Lima (calle I).
- Horario: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
Si no hay ningún reporte de corte programado en tu zona, revisa si no tienes alguna deuda pendiente. Por último, también puedes comunicarte al (01) 517-1717 para consultas, reporte de averías o reclamos.
¿Cómo pagar tu servicio de luz SIN salir de casa y usando YAPE?
Si aún no te animas a probar esta función. Esta modalidad de pago es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.
- Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.