¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
Jueves 16 de julio
San Miguel
- Zonas afectadas: PROLG. AYACUCHO CDRAS. 4, 5, JR. CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. S/N, 7, 8, JR. BÁRBARA ALCÁZAR CDRA. 1, JR. MIGUEL DE UNAMUNO CDRA. 3, PROLG. CUZCO CDRAS. 3, 4, HUERTIZACIÓN SAN MIGUELITO BLOCKS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
- Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Los Olivos
- Zonas afectadas: A.H. SAN MARTÍN DE PORRES MZS. 147, 148, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, P.J. CONFRATERNIDAD MZS. 155, 156, 157, 159, 161.
- Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: URB. CANTO REY MZS. A, B, B#, C, C1, D, D1, O, O1, P, P PRIMA, P1, U13, AV. LOS CIRUELOS CDRAS. 10, 34.
- Horario: 9:30 a. m. a 4:30 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: URB. IND. LAS VEGAS MZS. A1, B1, J1, AV. STA. JOSEFINA CDRAS. 1, 2, URB. LOTIZACIÓN IND. PUENTE PIEDRA MZS. A1, B1.
- Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Puente Piedra/Carabayllo
- Zonas afectadas: AGRUP. VEC. LOS ROSALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, ASOC. DEL PROP. PROG. DE VIV. LAS TERRAZAS DE ZAPALLAL MZS. A, B, C, D, AGRUP. VEC. LOS GIRASOLES LOMAS DE CARABAYLLO MZS. A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, ASOC. DE VIV INTEGRACIÓN ASVINTE MZS. R, S, T, U, V, ASOC. LOS GERANIOS DE ZAPALLAL MZ. E, ASOC. PEQ. AVICULTORES ZAPALLAL ALTO MZS. D, F, Q, Q3, R3, ASOC. DE VIV. EL MIRADOR DE ZAPALLAL ALTO MZS. A, I, AGRUP. VEC. NUEVA ESPERANZA MZ. G.
- Horario: 8:30 a. m. a 6:30 p. m.
La Perla
- Zonas afectadas: AV. 9 DE OCTUBRE CDRA. 8, JR. ATAHUALPA CDRAS. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, AV. COSTANERA CDRAS. 14, 15, 23, 24, 25, JR. AYACUCHO CDRA. 8, JR. CAHUIDE CDRA. 23, JR. CALLAO CDRA. 7, AV. LA PAZ CDRAS. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, PSJE. ESTEBAN CDRA. 1, CALLE BLAS BORSANI CDRA. 1, AV. HAYA DE LA TORRE CDRA. 8, CALLE HUAMACHUCO CDRAS. 7, 8, 9, CALLE RAMÓN ZAVALA CDRAS. 7, 8, 9, PSJE. DAMASCO CDRAS. 1, 2, CALLE INDEPENDENCIA CDRAS. 7, 8, CALLE INCA ROCA CDRA. 1, JR. HUÁSCAR CDRAS. 23, 24, JR. JUNÍN CDRA. 8, 9, CALLE LEONCIO PRADO CDRAS. 9, PARQUE SAN FERNANDO CDRAS. 1, 2, PSJE. BONIFACIO CDRA. 1, PSJE. FELIX CDRA. 1, PSJE. PIO XII CDRA. 1, PSJE. SAN MARCELO CDRA. 1, PARQUE PEDRO PASCUAL CDRAS. 1, PQ. LUIS LITUMA PORTOCARRERO CDRA. 1, PSJE. LEÓN XIII CDRA. 1, PSJE. JUAN XXIII CDRA. 1, URB. CIUDAD DE PAPEL MZS. F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, R, T, U, V, JR. ESPAÑA CDRAS. 0, 7, 9.
- Horario: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
Los Olivos/ San Martín de Porres
- Zonas afectadas: A.H. SAN ALBERTO MZS. G3, H3, I2, I3, J3, L2, M2, N2, O2, P2, Q2, R2, S2, U2, V2, W2, A.H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A3, B3, C3, D3, E3, F3, X2, Y2, Z2.
- Horario: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
Independencia
- Zonas afectadas: AV PANAMERICANA NORTE /TOMAS VALLE
- Horario: 8:30 a. m. a 6:30 p. m.
Si no hay ningún reporte de corte programado en tu zona, revisa si no tienes alguna deuda pendiente. Por último, también puedes comunicarte al (01) 517-1717 para consultas, reporte de averías o reclamos.
¿Cómo pagar tu servicio de luz SIN salir de casa y usando YAPE?
Si aún no te animas a probar esta función. Esta modalidad de pago es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.
- Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.
- Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz)
- Busca la empresa proveedora correspondiente.
- Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.