¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.

Corte de luz en Lima

DOMINGO 5 DE JULIO

Carabayllo — 9:00 a.m. a 5:00 p.m: AV.CHAVIÑA/ LOS ALGARROBOS-C.P.RIO SECO

Si no hay ningún reporte de corte programado en tu zona, revisa si no tienes alguna deuda pendiente. Por último, también puedes comunicarte al (01) 517-1717 para consultas, reporte de averías o reclamos.

¿Cómo pagar tu servicio de luz SIN salir de casa y usando YAPE?

Si aún no te animas a probar esta función. Esta modalidad de pago es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.