Bajo el torrente regular de grandes acontecimientos, personalidades políticas, crisis y escándalos nacionales, es muy fácil perder de vista otras historias que –en su escala– pueden ser aún más relevantes. Historias de personas que, con empuje, innovación, vocación de servicio y coraje, logran transformar comunidades, crear belleza, generar oportunidades y mantener viva su cultura. En otras palabras, individuos que contribuyen en su día a día a construir un país mejor del que recibieron.

Es con esta visión que El Comercio y el BCP salen por tercera vez a buscar trayectorias personales inspiradoras a través del concurso Peruanos que Suman. Durante estos meses, El Comercio recorrerá todos los rincones del país para conocer de primera mano a estos protagonistas de la historia de sus comunidades y visibilizar su trabajo. Por ejemplo, en los primeros kilómetros hacia el norte hemos conocido ya voluntarios que ayudan a niños en condiciones vulnerables, artistas únicos, protectores de delicados ecosistemas, cantantes de cumbia y ritmos tropicales, y varios otros individuos que dejan huella. El recorrido, compartido por nuestras redes sociales, servirá también para poner foco sobre los paisajes, cultura y diversidad que hacen a nuestro país tan especial.

Una parte integral del trabajo recae sobre nuestros propios lectores, quienes nominarán a sus conocidos que tengan algunas de estas historias por contar. Para participar, basta con ser peruano mayor de 18 años y desarrollar actividades, proyectos o emprendimientos con impacto positivo en la comunidad.

Estas son historias que no deben pasar desapercibidas y que podrán seguir en las redes sociales y en la edición digital de este Diario. El Perú se construye con estabilidad política, inversión privada, déficit fiscal controlado y baja inflación. Pero también se construye con el trabajo e inspiración de quienes nos motivan a seguir adelante por nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros ecosistemas y nuestra cultura.

El talento y el empuje están repartidos por todo el territorio nacional. Por eso, si bien nadie sería capaz de retratar los esfuerzos más que meritorios de todos los peruanos que suman, esperamos que esta pequeña ventana contribuya a crear optimismo por un Perú en constante evolución a partir de las manos de su propia gente.