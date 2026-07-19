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Peruanos que Suman

El Comercio y el BCP recorren el país para visibilizar la trayectoria de quienes aportan día a día con su talento, esfuerzo y compromiso.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El ganador se llevará 30 000 soles.
    El ganador se llevará 30 000 soles.

    Bajo el torrente regular de grandes acontecimientos, personalidades políticas, crisis y escándalos nacionales, es muy fácil perder de vista otras historias que –en su escala– pueden ser aún más relevantes. Historias de personas que, con empuje, innovación, vocación de servicio y coraje, logran transformar comunidades, crear belleza, generar oportunidades y mantener viva su cultura. En otras palabras, individuos que contribuyen en su día a día a construir un país mejor del que recibieron.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.