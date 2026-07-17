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Todos debemos estar listos

El foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, organizado por El Comercio y Hombro a Hombro, trazó una hoja de ruta que el país no puede dejar en el papel.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El fenómeno de El Niño ya no es una hipótesis lejana: el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 796 distritos de 23 regiones ante el riesgo inminente de lluvias intensas. Con esa alarma de fondo, El Comercio y Hombro a Hombro convocaron el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, que reunió a autoridades del gobierno entrante, Indeci, Cenepred, empresas y sociedad civil para diseñar juntos una estrategia de prevención. Saludamos la iniciativa sin reservas: en un país que suele improvisar frente a los desastres, sentar al Estado y al sector privado en una misma mesa desde la planificación –y no cuando el agua ya inunda las calles– es, en sí mismo, un avance.

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