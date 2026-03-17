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¿Un nuevo Pedro Castillo?

“Pero todo indica que quienes pasen a la segunda vuelta serán quienes representen ya no solo a quienes están empoderados de su voto sino a ese mundo rural”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Es 19 de marzo del 2021. Aquel día Pedro Castillo en lomo de caballo y entre vítores entra a Chumbivilcas. Semanas después y en segunda vuelta, aquella provincia -villa fundada por dominicos en honor al aristotélico Santo Tomás de Aquino- votaría al 98% a favor de Castillo contra Keiko. Chumbivilcas hoy recibe millones de soles por canon minero y algo gana de canon gasífero; sin embargo, en algunos de sus distritos mineros como Velille o Quiñota la incidencia de anemia en niños menores de cinco años supera el 40%. Hay canon (minero, gasífero) pero la anemia (responsabilidad estatal) sigue allí. La “esquizofrenia estatal”, si cabe el término.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.