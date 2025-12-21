El pollo y los gallinazos

Antauro Humala nunca ha ocultado el desprecio que siente por Pedro Castillo. “No sabe ni hablar”. “Es recontrabásico”. “Su neurona reina era Aníbal Torres”. “Es un presidente ‘Paco Yunque’ que no tiene carácter”. “Es un analfabeto político”. Lo ha llamado “ladrón de celulares” y “ladrón de gallinas”. Basta con hacer una simple búsqueda en redes sociales para encontrar decenas de declaraciones que confirman lo que piensa el etnocacerista de su hoy aliado político.

Con una candidez que parece darle la razón a Humala, Pedro Castillo ha saludado este viernes “la adhesión política y programática del compatriota Antauro Igor Humala Tasso a la Alianza Política Juntos con el Pueblo” y asegura que recuperarán “el gobierno del pueblo, la democracia y el Estado de derecho”. Dos golpistas se unen para “recuperar” lo que han intentado destruir.

Ni Castillo ni Antauro Humala pueden postular al Senado ni a ningún otro cargo de elección popular. El primero tiene una sentencia judicial que se lo impide. El otro, si quería postular por otra agrupación política, debió haber renunciado al partido que llevaba su nombre el 23 de diciembre del 2024.

El titiritero que mueve los hilos en esta mal llamada “alianza” es Roberto Sánchez. El congresista y exministro que se salvó de ser juzgado por el golpe de Estado del 2022 ahora postula a la presidencia. Tratando de captar el voto castillista, esta semana se puso un sombrero y estuvo en Chota, difundiendo la ya conocida narrativa sobre el golpe. Quizá próximamente lo veamos vestido de reservista anunciando fusilamientos.

A Sánchez le falta carisma, pero le sobra oportunismo político. Utiliza a dos radicales para obtener endoso a su alicaída candidatura. Su estrategia no ha dado resultados, pues aún figura en el amplio pelotón de “otros” en las encuestas.

En una entrevista a El Comercio en el 2022, su antiguo mentor político Yehude Simon lo definió bien: “Es Dorian Gray, y como es psicólogo, sabe cómo manipular a la gente”.