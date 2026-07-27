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Normalizando el boicot: la videocolumna de Adriana Tudela
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Normalizando el boicot: la videocolumna de Adriana Tudela

Adriana Tudela critica la exclusión de Fuerza Popular de las mesas directivas y advierte que el argumento del equilibrio de poderes carece de fundamento y esconde un boicot político.

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