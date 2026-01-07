Ronald Atencio, candidato presidencial de la alianza Venceremos, defendió en entrevista a “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, recientemente capturado por las autoridades de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para su juzgamiento, y aseguró que en Venezuela sí hay democracia pese a las reiteradas acusaciones de fraude.

Cuando se le preguntó sobre qué opinión tenía ante lo ocurrido en Venezuela y la actuación del mandatario estadounidense Donald Trump, Atencio comentó que se ha vulnerando la “soberanía de los pueblos” y su “autodeterminación”.

“Yo he dicho clara y contundentemente y es algo que no voy a negar, he dicho claramente que Venezuela tiene su proceso democrático. No, para mí Nicolás Maduro no era un dictador. Ha tenido procesos democráticos”, replicó cuando se le consultó sobre el régimen del sucesor de Hugo Chávez. “Venezuela tiene su propio sistema democrático. No ha habido fraude”, insistió pese a las pruebas que ha mostrado la oposición de Edmundo González y María Corina Machado desde hace años.

Según Ronald Atencio, lo ocurrido en Venezuela fue una demostración de que Donald Trump ve a Sudamérica como su “patio trasero”, por lo que espera que haya un acuerdo en “repudiar lo que ha pasado” en este país con la captura de Maduro y la advertencia que Estados Unidos recuperaría el petróleo que el régimen le quitó.

En otro momento de la entrevista, el candidato presidencial de Venceremos rechazó alguna cercanía con el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, pero sí reconoció su amistad y su compañerismo con Guillermo Bermejo, excongresista sentenciado y preso por vínculos con Sendero Luminoso.

“Vladimir Cerrón y Perú Libre son el furgón de cola de la derecha peruana, cogobierna con la derecha peruana. Han votado con la derecha peruana”, dijo sobre Cerrón Rojas y su agrupación política.

Sobre Bermejo, y también sobre Pedro Castillo y otros condenados por el golpe de Estado de diciembre del 2022, Ronald Atencio anunció la creación de una comisión de indultos para lo que calificó como “presos políticos”, grupo en el que incluyó a Guillermo Bermejo, Castillo y los exministros Betssy Chávez y Aníbal Torres, a pesar que la primera está refugiada con asilo en la Embajada de México, y el segundo tiene una sentencia de cárcel suspendida.