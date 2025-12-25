Miguel Torres: “Nuestro principal opositor es todo aquel que haga una campaña de odio”

En entrevista con El Comercio, también intentó defender el paquete de normas, calificadas como “procrimen”, que dio este Congreso. “Ni una sola extorsión ni un solo asesinato ni una sola granada es producto de una ley”, manifestó.

-En junio último, Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de ceder a otro dirigente de Fuerza Popular la candidatura presidencial. ¿Por qué terminó siendo ella la postulante del fujimorismo por cuarta vez en los últimos 15 años?

A ver, una de las cosas que ha caracterizado a Keiko Fujimori durante todos estos años ha sido su capacidad de resiliencia y su persistencia. Cuando ella toma esta decisión, lo hace por un pedido directo y especial de la militancia y de la dirigencia. Tenemos claro que el fujimorismo necesita de su liderazgo no solo por el legado de su padre [el fallecido expresidente Alberto Fujimori], sino por su disciplina y constancia. Por ella, Fuerza Popular es el partido más organizado del Perú.

-¿Sin un Fujimori, Fuerza Popular no podría tentar el pase a segunda vuelta?

Eso no lo sabremos en estas elecciones. Evidentemente, se aspira a que en el futuro el partido pueda seguir más allá de los apellidos. Pero nosotros, hoy por hoy, tenemos la suerte de contar con una Fujimori, con una mujer que ha heredado características de su padre y que tiene las suyas propias también.

-Fuerza Popular y otras bancadas del Congreso fueron un soporte para el gobierno de Dina Boluarte. ¿El respaldo del fujimorismo a su vacancia no fue por cálculo electoral?

La primera parte de su afirmación no es correcta, es una mentira y es una narrativa construida por la izquierda que de manera sumamente irresponsable fue la que llevó a Dina Boluarte [al poder] y luego se dio por desentendida. La izquierda dejó a todos los peruanos en manos de una mujer que, evidentemente, al igual que Pedro Castillo, no estaba en condiciones de dirigir a nuestro país.

Nosotros, ni bien la señora Boluarte asumió el poder solicitamos y planteamos, a través de Hernando Guerra García, que nos fuéramos a nuevas elecciones, que concluyera tanto el [mandato del] Ejecutivo como del Legislativo. No hubo otro partido que acompañara ese desprendimiento. Muchos se aferraron a sus posiciones y daban negativa a una salida que creíamos era la más adecuada y que nos hubiera aliviado muchísimos años [de improvisación].

-¿El apoyo de Fuerza Popular a la vacancia no ha sido por cálculo electoral?

No, ha sido como consecuencia de un proceso, que ha tenido picos. Al inicio nosotros decimos ‘okay, nos vamos todos y hay que reiniciar’, pero hubo negativa de otros partidos políticos. Entonces, no nos queda otra que simplemente sostener al Estado y hacer una fiscalización que algunos han menospreciado. Se olvidan, por ejemplo, que Fuerza Popular promovió censuras emblemáticas. Ahí está la censura al delfín de Dina Boluarte que era el señor Santiváñez.

-La censura a Santiváñez como ministro del Interior no fue por la moción promovida por el fujimorismo. Incluso, esa no se debatió porque la presentaron tarde. Y cuando regresó como titular de Justicia y DD.HH., Fuerza Popular no firmó la moción de censura en su contra…

No, ahí, yo te invitaría a revisar muy bien. Sin la votación y decisión de Fuerza Popular, Santiváñez no se iba.

-Sí, votaron a favor, pero su moción de censura la presentaron tarde…

Más allá del momento, más allá del día y la hora en la que se presente una censura, sabes a lo que me refiero. Cuando Fuerza Popular toma la decisión de ir por la censura a Santiváñez, él tuvo que dejar su posición y eso es algo que no pueden dejar de reconocer. Nosotros también censuramos a otro ministro del Interior [Vicente Romero]. Nos tocó ser oposición y no Ejecutivo.

Y cuando llega la vacancia de Dina Boluarte es como consecuencia de una reiterada falta de empatía de parte de la señora sobre lo que sucedió en el Perú, no fue de la noche a la mañana, no fue producto de un tema de un reloj [Rolex], de una operación, fue producto de que de manera constante se le decía, se les interpelaba a sus ministros y se le exigía que tome medidas contundentes sobre la seguridad ciudadana. Nosotros hemos emitido comunicados donde no solo criticábamos, sino que establecíamos propuestas concretas. El Ejecutivo no lo hizo y nos llevó a todos a una situación en la cual nadie puede festejar. La vacancia no debe ser un tema de festejo ni de orgullo, pero siento que estuvimos de alguna manera arrinconados y obligados a ejecutarla. Hoy por hoy tenemos un nuevo presidente con Jerí y lo que se le pide es cautelar los intereses de los peruanos en materia de seguridad y llevarnos a unas elecciones que sean limpias y transparentes.

-Con otros gobiernos Fuerza Popular fue drástico. Solo basta recordar la administración de PPK. Censuraron a un Gabinete Ministerial y a un ministro de Economía por mucho menos. Pero no a Julio Demartini, ex Midis, por el escándalo de Qali Warma. ¿No cree que pueden ser percibidos como cercanos a Boluarte Zegarra?

Seguramente, si nosotros hacemos un análisis de los distintos gobiernos en los cuales el fujimorismo ha tenido que ejercer como oposición vamos a poder repasar qué sucedió con Humala y otros. Más allá de un rol de oposición lo que se debe ponderar como partido político es una fiscalización que no obstaculice la continuidad, el cuidado y protección que se le debe dar al Estado de derecho. Si hacemos cálculos y números, yo encantado de hacerlo. Alguna vez lo hicimos en el gobierno de PPK y le demostré a su primer ministro que numéricamente estábamos muy lejos de esa figura obstruccionista que nos imputaron. La función fiscalizadora es una función poco feliz. Es una función bastante pesada, pero que se ha cumplido en varios gobiernos.

El hecho de que, durante estos 25 años, en los que no hemos sido gobierno, las garantías económicas se hayan mantenido, yo sí considero que en gran medida se debe a la función fiscalizadora que ha tenido Fuerza Popular desde el Congreso.

-En el 2011, Keiko Fujimori acogió como discurso el legado de su padre; Keiko Fujimori buscó desprenderse del gobierno de Alberto Fujimori; en el 2021, prometió “mano dura”. ¿Cuál es el eje principal de esta cuarta campaña?

El partido político ha pasado ya por varias décadas. Son 35 años del fujimorismo y 15 de Fuerza Popular. Hoy por hoy estoy convencido de que Fuerza Popular es el único partido que sabe de dónde viene, qué cosa es y hacia dónde va. Bajo esa premisa, la visión que tenemos es volver a utilizar aquellas recetas que rescataron a nuestro país del desorden, del caos y de la crisis más grave que vivimos y que tuvimos a inicios de la década de 1990. Pero acompañado del fortalecimiento de las instituciones.

Entonces, si tú me dices qué vamos a tener en esta campaña, vamos a tener ya una identidad madura de Fuerza Popular, que recoge la mejor estrategia y las mejores recetas de los años noventa con una fuerte convicción en las instituciones y en la democracia.

-El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha propuesto dar “inimputabilidad” a los policías y militares que en cuidado de activos del Estado hieran o maten a ciudadanos. Además, de una amnistía a los agentes procesados por las muertes en las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte. ¿Fuerza Popular está de acuerdo con esto? ¿No es buscar la impunidad para la exmandataria también?

Fuerza Popular tiene como uno de sus ejes fundamentales a los policías y militares, a quienes nosotros reconocemos como héroes de la democracia. Cuando las situaciones son complicadas, es muy fácil voltear hacia los policías y militantes y gritarles y exigirles cosas. Yo con mucha tristeza, y creo que la gran cantidad de peruanos, hemos podido ver como algunas personas insultan y amedrentan a nuestra Policía Nacional y eso no es algo que debamos aceptar.

El principio de autoridad, la defensa de quienes nos defienden, es un principio que nos debe acompañar. Todas estas iniciativas que tiene Fernando Rospigliosi tendrán que ser discutidas, debatidas y seguramente se encontrará la medida adecuada y necesaria. A nosotros nos toca proteger al buen policía, buen militar, que dejan la piel y sacrifica a su familia y todo por darnos las condiciones mínimas de seguridad que tanto exigimos.

-El congresista Rospigliosi busca dar una amnistía a todos los policías y militares procesados por las muertes en las protestas contra el gobierno de Boluarte. Recuerdo el caso de Víctor Santisteban, le dispararon una bomba lacrimógena, le impacta en la cabeza y falleció. Él no estaba realizando actos de violencia. ¿Es una nueva amnistía para todos? ¿Es la mejor idea que plantea Fuerza Popular en este punto?

Se tendrá que analizar los alcances. Pero, eso sí, estas pérdidas de ciudadanos que tuvimos en los años anteriores deben requerir de un esfuerzo de todos y exigir a quienes generaron esta situación que también respondan. Y me refiero a la izquierda, me refiero a Pedro Castillo y a todos los que auparon su camino al poder. Para mí, ellos son responsables directos de las vidas de personas, que, ante una confusión, ante una narrativa que se genera desde los rincones caviares, han perdido la vida. Yo creo que cuando hagamos nuestra reflexión respecto a cómo actuó la policía, los militantes, también debemos incluir una postura sobre cómo actuaron aquellas personas que auparon a Pedro Castillo y que nos llevaron a una situación crítica como la que vivimos.

-Diferentes expertos han señalado que el Reinfo es un mecanismo que permite a la minería ilegal operar. ¿Cuál es la postura de Fuerza Popular sobre esta figura?

Que veamos un poco más allá de lo que se ha resaltado en la primera línea [de la pregunta]. Sí, se ha ampliado un año más. Pero poco se habla de que gracias a la legislación que se dio [al gobierno de Boluarte] se permitió hacer un sinceramiento de los Reinfos y lograr una disminución de 50 mil de ellos. Creo que poco se habla también del retorno del control de este registro al gobierno nacional, que estaba en los gobiernos regionales. También se dice poco sobre la disposición que permite la trazabilidad de los minerales. Pensar que el Reinfo puede terminar durante un gobierno de transición es tener una mirada muy corta. [Un cierre] podría haber generado situaciones muy complejas. Por contexto y los avances que se han podido dar, la situación no es del todo negativa.

-¿El Reinfo debe concluir sí o sí en el próximo gobierno?

Sí, sobre todo porque el gobierno que ingrese debe de tomar las decisiones más acertadas. No solamente para concluir con aquellos mineros ilegales, sino para poder ayudar a aquellos que, siendo informales han optado por la informalidad, no por una decisión natural, sino esquinados, prácticamente obligados a esa a esa informalidad. Hay que saber separar entre quienes están aprovechando de un estado [el Reinfo] que no ha podido dar solución a este tema, de aquellos que más bien son víctimas de un Estado que a su vez le ha dado la espalda para poder construir formalidad en sus actividades.

-Un sector de los gremios de transportistas, que sufren extorsión, han señalado que un conjunto de leyes dadas por el Congreso “son procrimen” …

A los señores de los gremios [de transportistas] los comprendo, están en una situación de desesperación y se encuentran en ella debido a que no tienen un Estado que responda y dé una condición mínima de seguridad. Pero a ellos los invito, con toda la empatía posible, que no se dejen guiar por la narrativa de personajes caviares. Sobre la existencia de leyes “procrimen” es una narrativa caviar, es una narrativa que le miente a la gente. Ni una sola extorsión ni un solo asesinato ni una sola granada puesta en los locales o centro de operaciones de la gente trabajadora es producto de una ley. Pretender y reducir el tema de la seguridad a leyes me parece ridículo.

Lo que nosotros necesitamos es una gestión que, con autoridad, disciplina y mucha fuerza ponga orden. Quien no quiera ver eso y quien quiera seguir mintiendo a las personas que las leyes son las que generan crímenes creo que le está haciendo un flaco favor a nuestra democracia.

-Hay una norma dentro de este paquete que estableció que la Policía Nacional solo podía realizar escuchas legales por cuatro meses. ¿Ese tiempo es suficiente para desarticular una red criminal? ¿Se deben revisar estas leyes?

Seguramente, todas las normas están siempre sujetas a revisión. Los especialistas en materia de seguridad determinarán si esto es lo más lo más adecuado, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que distintas herramientas que se pueden utilizar para la persecución de crímenes, en más de una oportunidad han sido pésimamente utilizadas. Y cuando se utilizan de manera inadecuada o para fines distintos a los que corresponden, generan que la población deje de apreciarlo como corresponde.

El hecho de que se le dé facultades enormes a determinados agentes de justicia debe responder con los resultados que hubiesen demostrado una verdadera persecución del crimen, cosa que no ha sucedido. En el Ministerio Público encuentro a fiscales y trabajadores que han sacrificado muchísimo por el país, pero lastimosamente ven embarrado su trabajo por algunos otros que han pretendido utilizar el poder del Ministerio Público para fines políticos, para fines totalmente alejados del concepto de la justicia.

-El Parlamento también cambió la definición de crimen organizado y excluyó de la figura más de 50 delitos, entre ellos los de corrupción de funcionarios. ¿Los congresistas no buscaron autoprotegerse?

En absoluto. En realidad, cuando uno trata de definir las figuras penales o los hechos, la tipicidad de los hechos, cualquier especialista dice que es importantísimo acotar la figura de manera adecuada, porque si no termina sucediendo lo que hemos visto: que pretenden utilizar figuras que son inaplicables e ilógicas en determinadas situaciones. Y, por lo tanto, generan un daño hacia quienes se les pretende imputar algún supuesto, pero también al Ministerio Público, la población mira confundida cómo determinados fiscales utilizan los escasos recursos que tienen para hacer política, cuando en realidad deberían estar persiguiendo a los criminales.

-¿Es Rafael López Aliaga el principal rival político de Fuerza Popular en esta elección? Ambos comparten un votante con perfil similar.

Nuestro principal opositor es todo aquel que haga una campaña de odio. El fujimorismo, con todos los años que tiene, habiendo logrado un partido con identidad y siendo consecuentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, luchamos contra las narrativas falsas, contra el odio, el populismo y aquellos que pretenden mentirle a la población esbozando ideas de manera irresponsable. Nosotros estamos buscando orden.

-¿López Aliaga promueve el odio y la mentira?

Creo que bastará escucharlo para darnos cuenta de lo inestable que puede ser. El señor dijo que se iba a mantener como alcalde de Lima y prefirió no hacerlo. El señor López Aliaga demuestra inestabilidad en la conducción de instituciones, basta ver como los bonos de la Municipalidad de Lima fueron calificados como “bonos basura”. Y también demuestra inestabilidad en cada una de sus propuestas y las frases que deja en los medios de comunicación. Pido que lo escuchen, porque cuando lo escuchen, encontrarán odio, inestabilidad y a un narciso que el país no necesita.

-¿Por qué cree que el candidato de Renovación Popular no firmó el Pacto Ético Electoral?

Él cree que las reglas no le alcanzan, que es superior y que no tiene por qué codearse con los demás. La primera obligación de un político que aspira a ser un servidor público es acudir cuando las autoridades lo solicitan. Entonces, ante un requerimiento del JNE, lo mínimo que se espera de quien pretende ser presidente, es que dé una demostración de humildad y de respeto.

-¿El uso de una cámara del Congreso en el lanzamiento de la candidatura de Keiko Fujimori empañó este acto?

Fue una pena que sucediera. No te lo puedo negar. Es evidente que para nosotros es una situación que no debió suceder. Ya la persona que estuvo involucrada en el tema ha reconocido su error. Sin embargo, nosotros quisiéramos que la población- más allá de las responsabilidades individuales y de las medidas correctivas que se han tomado- también tenga la oportunidad de ver este lanzamiento como una oportunidad, a través de la cual el fujimorismo lleva un mensaje de orden. Estamos pidiendo una oportunidad para ser Ejecutivo. Hemos acompañado durante los últimos 25 años a distintos gobiernos, desde la oposición, y en este tiempo sentimos que el Estado se ha alejado de la población.

-¿Y dentro de Fuerza Popular definieron responsabilidades? Todos los funcionarios que tuvieron relación con el hecho son fujimoristas, desde el presidente del Congreso hasta el jefe de la oficina donde trabajaba el camarógrafo.

Ha sido un hecho de responsabilidad personal, tal como la propia persona que incurrió en esta [falta] lo ha declarado. En esta situación no hay una medida partidaria que ejecutar, porque [el camarógrafo] no es miembro del partido. Los más afectados con una situación como esta ha sido el mismo partido.

-De acuerdo a fuentes de El Comercio, el que coordinó con el camarógrafo para que viaje a Trujillo fue Marco Pacheco, candidato a cámara de diputados de Fuerza Popular. ¿Usted ha conversado con él? ¿Qué tipo de descargo le ha brindado?

Él [Marco Pacheco] no tiene que dar ningún descargo, en ese sentido por una simple razón y es que el hecho de que nosotros tengamos personas que quieran voluntariamente apoyar al partido no implica en lo absoluto validar un comportamiento equivocado, un comportamiento errado. La persona que lastimosamente incurrió en este en este hecho en concreto ha reconocido su responsabilidad personal y, por más, que todo el mundo se muera de ganas de tratar de estirar la responsabilidad hacia Fuerza Popular o a sus militantes, pues es una responsabilidad que es personal.

-Hace unos días, el presidente José Jerí cumplió dos meses en el poder. ¿Cómo evalúa Fuerza Popular el gobierno de transición?

Es un gobierno que está mostrando tener más empatía, sí, tener más piel, vale decir, se muestra más sensible entre la situación [del país] y los reclamos de la población. Es evidente que no le puedes pedir grandes resultados a un gobierno de transición. Sin embargo, hay dos funciones fundamentales: recuperar la seguridad, o por lo menos empezar el camino hacia ello, y garantizar elecciones claras, transparentes y fidedignas, que sean el reflejo de lo que verdaderamente la población desea.

-¿En ocho meses puede recuperar la seguridad?

Es una labor titánica. Si fuera un gobierno fujimorista, yo no dudaría en decirte que sí, no porque sea simplemente un militante convencido, sino porque se ha demostrado que con decisión y autoridad desde el primer minuto las cosas pueden cambiar. No sé si esto será el caso de Jerí, pero en todo caso te aseguro que como peruano es lo que quisiera que sucediera.