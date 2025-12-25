Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Miguel Torres: “Nuestro principal opositor es todo aquel que haga una campaña de odio”
Miguel Torres- candidato a la segunda vicepresidencia de la República y a senador por Fuerza Popular- criticó a Rafael López Aliaga, postulante presidencial de Renovación Popular, por no cumplir con su palabra y no mantenerse como alcalde de Lima. También afirmó que en sus palabras se refleja “la inestabilidad”.

