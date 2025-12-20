Fernando Vivas
Fernando Vivas

Kast, el ultra ‘light’, una crónica de Fernando Vivas sobre el presidente electo de Chile
Cuando lo oyes en voz quedita pedir a su auditorio, envalentonado por el triunfo, que no rechifle a su ex contendiente Jeannette Jara; o cuando lo ves conversar afable con el aún presidente de izquierda, Gabriel Boric, como si fuera su camarada; te preguntas si este amable caballero es en verdad un exponente de la ultraderecha.

