Avanza País vuelve a modificar su plancha presidencial: ¿qué implica el ingreso de Adriana Tudela?

Con ese cambio, Tudela se suma a la fórmula que encabeza el congresista y general EP en retiro José Williams, quien lidera la apuesta presidencial del partido luego de la renuncia del comunicador Phillip Butters.

“Asumo el reto que me ha propuesto el general Williams con la firme convicción de que el Perú sí puede lograr un cambio si utilizamos toda la fuerza de la Constitución y de la ley. Para lograrlo necesitamos también la fuerza de los votos”, señaló Tudela en la red social X, donde difundió un video para anunciar su incorporación a la plancha presidencial.

En el mensaje, la abogada y congresista aseguró que decidió postular al Parlamento en el 2021 “para hacer política de manera diferente” y sostuvo que ese ha sido el eje de su actuación durante los últimos años.

La legisladora —y ahora candidata a la vicepresidencia de la República— es hija de Francisco Tudela, quien fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1995 y 1998 y primer vicepresidente de la República en el 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En su primer pronunciamiento como postulante, también sostuvo que el país “está en manos de la ilegalidad y de quienes ven al Perú como un botín”, en una aparente alusión a la minería ilegal, uno de los temas que José Williams colocó en el centro del discurso con el que inició su campaña presidencial.

Williams ha destacado que la bancada de Avanza País se opuso a la última ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta que abre espacios a actividades ilegales y agrava los impactos ambientales y sociales del sector.

Antecedentes

La trayectoria parlamentaria de Tudela incluye algunas decisiones cuestionables. En junio de 2023 votó a favor de la ley que limitó la colaboración eficaz, una herramienta clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Esa norma fue aprobada por insistencia del Congreso, pese a las observaciones del Ejecutivo, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y diversos actores de la sociedad civil.

Un año después, en noviembre de 2024, respaldó la derogación de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Aunque la medida llegó a promulgarse y fue publicada en El Peruano, el propio Parlamento dio marcha atrás poco después y restituyó la figura ante las críticas y el impacto en las investigaciones.

¿Cómo se gestó su candidatura?

Tudela, de 37 años, figuraba como candidata “reemplazante” en la plancha presidencial presentada inicialmente por Avanza País. Esa primera fórmula estuvo encabezada por Phillip Butters como aspirante a la presidencia, con Fernán Altuve en la primera vicepresidencia y Karol Paredes en la segunda.

Los cambios fueron gestados por Williams y la directiva de la agrupación.

Altuve es el único que se mantiene en la nueva plancha, mientras que Tudela pasa a ocupar formalmente el espacio que deja Paredes. Consultado por ese relevo, Williams aseguró que a Paredes se le ha encargado la reorganización del partido a nivel nacional, una labor que —según dijo— responde a una decisión del comité partidario.

“La tarea que le han dado ahora es importante. Todos estamos yendo en el mismo rumbo”, enfatizó en diálogo con la prensa, luego de participar en la firma del Pacto Ético Electoral, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones.

En tanto, Paredes se refirió a su salida de la plancha como parte de un proceso interno de reacomodo. “Es un momento de recomposición y redefinición para esta contienda electoral. En mi caso, soy respetuosa de las decisiones del partido”, señaló en diálogo con El Comercio.

Karol Paredes respaldó públicamente la nueva plancha presidencial de Avanza País. Foto: Anthony Ramírez Niño de Guzmán | GEC

Añadió que, en coherencia con esa línea, decidió dar un paso al costado “para que el general recomponga la plancha”.

La congresista sostuvo además que asumió el cambio “con la madurez política y personal que todo político formado debe tener”.

Consultada sobre si se trató de un pedido expreso de Williams, aseguró que fue una decisión consensuada. “Es a partir de una decisión de ambas partes, porque yo estoy pasando a un espacio más operativo y organizacional”, aseveró.

La legisladora compartió con El Comercio la resolución con la que Avanza País la designó coordinadora nacional de organización” el viernes pasado, con el objetivo de “asegurar una presencia activa del partido en las elecciones”. El documento precisa que ella informará mensualmente al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el trabajo de los comités provinciales y locales.

Previamente, respaldó la nueva plancha presidencial mediante un pronunciamiento en la red social X: “Expreso mi saludo y respaldo a la plancha presidencial de nuestro partido Avanza País. Los procesos políticos requieren unidad, madurez y un genuino compromiso con el país, y en ese espíritu seguimos avanzando con responsabilidad y convicción”, dijo.

Por su parte, el presidente de Avanza País, Aldo Borrero, dijo a El Comercio que la salida de Paredes “fue un acuerdo de la dirigencia”. Además, destacó que la legisladora se mantiene como candidata al Senado nacional.

Avanza País, al igual que el resto de agrupaciones políticas que participarán en las elecciones generales, tiene plazo hasta el 23 de diciembre para inscribir formalmente sus candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Más información

Adriana Tudela también postula a la Cámara de Diputados. Encabeza la lista de Avanza País por Lima Metropolitana.

La congresista es miembro titular de las comisiones de Constitución, Defensa del Consumidor y Trabajo. Además, en el 2024 presidió la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, mientras que en el 2023 ocupó la vicepresidencia de la Comisión de Constitución.