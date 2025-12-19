Martín Calderón
Martín Calderón

Escucha la noticia

00:0000:00
Avanza País vuelve a modificar su plancha presidencial: ¿qué implica el ingreso de Adriana Tudela?
Resumen de la noticia por IA
Avanza País vuelve a modificar su plancha presidencial: ¿qué implica el ingreso de Adriana Tudela?

Avanza País vuelve a modificar su plancha presidencial: ¿qué implica el ingreso de Adriana Tudela?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La plancha presidencial de Avanza País volvió a modificarse rumbo a las elecciones generales del 2026: la congresista Adriana Tudela asumirá la candidatura a la segunda vicepresidencia de la República, en reemplazo de su colega de bancada Karol Paredes.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC