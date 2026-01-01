Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Javier Bedoya Denegri: “Ha sido un error de Renovación Popular, el PPC y otros partidos afines ir separados”
Resumen de la noticia por IA
Javier Bedoya Denegri: “Ha sido un error de Renovación Popular, el PPC y otros partidos afines ir separados”

Javier Bedoya Denegri: “Ha sido un error de Renovación Popular, el PPC y otros partidos afines ir separados”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Javier Bedoya Denegri- secretario general del PPC y candidato a la vicepresidencia de la República y a diputado por la alianza Unidad Nacional- dijo que no le preocupa la valla electoral [6% en el caso su coalición] y sostuvo que está convencido de que su partido “no va a desaparecer”.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC