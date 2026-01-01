Javier Bedoya Denegri: “Ha sido un error de Renovación Popular, el PPC y otros partidos afines ir separados”

En entrevista con El Comercio, Bedoya Denegri también sostuvo que la extensión del Reinfo, mecanismo utilizado por la minería ilegal para operar, fue un “cálculo político” por parte del Congreso en la búsqueda no solo de votos, sino también de financiamiento.

— En su plan de gobierno, Unidad Nacional ofrece recuperar “el orden”. En los últimos años, se ha dado el desborde del crimen organizado. ¿Cuáles serían, por ejemplo, sus medidas en seguridad en los 100 primeros días?

Hablar de un número de días me parece un poco irresponsable. No estoy de acuerdo en hablar de metas de 100 días, porque [la inseguridad] es un problema muy complejo que requiere de un tratamiento especial. Hacer promesas para un corto plazo es un poco populista. En seguridad, lo que nosotros hemos planteado es decisión política y voluntad de hacer las cosas. Y esto es algo que no hemos visto en los últimos gobernantes.

Además, vamos a dotar de equipamiento técnico a la Policía Nacional, de mayores [recursos] para la inteligencia y así puedan desarticular a las bandas criminales desde adentro. No podemos reaccionar ante la delincuencia cuando golpean. Es decir, la Policía reacciona cuando ocurre un asesinato o una extorsión. Nosotros tenemos que estar un paso adelante.

— Hay otros militares en la campaña, como José Williams Zapata, de Avanza País. También ha prometido “mano dura”. ¿Qué diferencia a la propuesta de Roberto Chiabra del resto?

No sé qué está proponiendo el congresista Williams Zapata en los 10 días que tiene como candidato presidencial. Desde Unidad Nacional, proponemos una reestructuración del sistema de administración de justicia. El Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden tener fiscales y jueces supernumerarios o suplentes, que se prestan para prebendas, coimas, entre otros. Se debe contar con una carrera judicial.

Yo he escucho propuestas de recobrar el principio de autoridad, concretamente del partido de Williams. El principio de autoridad lo ejerce el Ejecutivo, pero quién lo exige, quién fiscaliza y hace control político. El Congreso. ¿Qué ha hecho Avanza País para exigirle al gobierno de Dina Boluarte y ahora al de José Jerí para que cumpla el principio de autoridad? Ni Avanza País ni otras bancadas en el Parlamento lo han hecho. Simplemente, se han puesto de perfil.

— Unidad Nacional también propone la fusión de algunos ministerios, como Cultura y Turismo, Mujer y MIDIS, Producción y Comercio Exterior, entre otros. ¿No se está copiando la receta de Milei en Argentina? ¿Puede funcionar en el Perú?

No, no se está copiando absolutamente nada. Hay cosas en las que evidentemente habrá coincidencias entre muchas candidaturas presidenciales en el Perú, porque la pólvora nadie la está inventando. Las soluciones están por escrito y se han conversado con especialistas de todas las tiendas políticas. Incluso, el PPC ha sacado documentos en temas de seguridad junto a otros partidos hace un año atrás, dándole recomendaciones al gobierno de Boluarte, aunque no hizo caso.

Lo que será determinante es finalmente quién tiene realmente los pantalones para tomar esas decisiones. En consecuencia, lo que tú mencionas, sí, está en nuestro plan de gobierno y probablemente en otros también. La diferencia es que nosotros tenemos liderando al equipo técnico a Carlos Neuhaus.

— Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, también ha prometido la fusión de ocho ministerios “ligados al bienestar humano”. ¿Es viable?

No, a ver, es muy difícil, evidentemente. Hay que tener cuidado con estos súper ministerios, donde se tendrá a una persona con una concentración de poder. Eso tampoco es muy saludable. Yo sí creo que hay que hay que fusionar funciones y responsabilidades, pero hay que tener mucho cuidado con congregar mucho poder en un solo ministerio, porque ya hemos visto lo que ha sucedido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones [con el club de la construcción].

“Hay que tener cuidado con estos súper ministerios, donde tendrás a una persona con una concentración de poder”, afirmó Bedoya Denegri. (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

— Usted afirma que se debe tener cuidado en no concentrar mucho poder en un solo ministerio. Pero Unidad Nacional plantea la creación de un ministerio de infraestructura. En el 2024, Boluarte propuso lo mismo y esta cartera habría tenido un presupuesto de S/17.202 millones, cifra que representa un 11,2% de la partida del gobierno central. ¿No es más permeable a la corrupción?

No, porque evidentemente ahí va a estar gente técnica y especializada. Este ministerio, por ejemplo, le caería a pelo y sería ocupado [en un eventual gobierno de Unidad Nacional] por Carlos Neuhaus, que tiene la experiencia de los Juegos Panamericanos. No solo basta con pensar en fusionar funciones, sino ver qué personas van a ocupar esos ministerios. Yo sí te puedo dar un nombre.

Este ministerio de infraestructura va a tener ese presupuesto [S/17,202 millones], pero también va a estar ligado y complementando a los gobiernos regionales, que tienen la responsabilidad de construir postas médicas, hospitales y colegios. La regionalización en el país ha fracasado. Esta cartera va a generar un acompañamiento a los gobiernos regionales, que hoy en día no pueden ejecutar su presupuesto por falta de capacidad técnica y también por corrupción.

— De acuerdo a la encuesta de Datum para El Comercio, Roberto Chiabra, su candidato presidencial, tiene solo 0,9% de intención de voto. ¿Cree que puedan pasar la valla? ¿Qué está faltando para tener una mayor aceptación?

Yo creo que vamos a pasar la valla, no tengo dudas de eso. La política y las elecciones en el Perú son complejas. Y lo hemos visto en el pasado, no necesariamente el que está arriba ahora termina ganando. La campaña no ha empezado. Recién el general Chiabra y Unidad Nacional van a dar a conocer sus propuestas. No me preocupa la valla. En el 2011, Luis Castañeda venía puntuando las encuestas con 30% de intención de voto, luego se desplomó. Toledo subió en enero y también cayó. ¿Quiénes terminan pasando a segunda vuelta? Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Y gana Humala, que al iniciar enero tenía 3% o 2%. El electorado recién se va a enganchar con el proceso en febrero o marzo.

— Si Unidad Nacional no pasa la valla, el PPC volverá a perder su inscripción como en el 2021. ¿Esta vez sería el fin del pepecismo?

[…] A mí no me preocupa, más allá del partido, cuál va a ser el futuro del pensamiento del PPC. Ese pensamiento ya está en la mentalidad de todos los peruanos, todos los gobiernos que vinieron después de Fujimori han seguido con el modelo económico, porque se han dado cuenta que es lo más beneficioso para el país. Estoy convencido de que el PPC no va a desaparecer, su pensamiento está impregnado en el Perú. Con el tiempo, la ciudadanía se ha dado cuenta que es necesario que partidos, como el PPC, regresen a la élite y a la arena política, porque es urgente volver a tener parlamentarios con categoría. En estos 10 años, donde no estuvimos [en el Congreso], son justamente los 10 años en el que el país se ha ido al abismo, donde hemos tenido siete presidentes, donde no ha habido estabilidad política. Y eso ha tenido que ver con que no se ha tenido gente con experiencia y madurez política en el Congreso.

— En el 2021, el PPC avaló las denuncias de “fraude” en mesa de Fuerza Popular. ¿Lo considera un error, al día de hoy?

No, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones estaba compuesto por gente muy cuestionable. Creo que había indicios de que, efectivamente, ha habido un fraude. Había mesas al interior del país donde Pedro Castillo tenía la totalidad de los votos y Keiko Fujimori, cero. Y esto se contradecía a los resultados de la primera vuelta. ¿Entonces, creo que hubo fraude en el 2021 y que hubo manipulación de actas? Sí, sí lo creo.

— En casi cinco años, no hay ninguna investigación fiscal ni congresal que haya podido determinar que hubo fraude…

Porque cuando se pidió la información al JNE, según señalaron, no la dieron completa, no se pudo verificar. Y, evidentemente, con un Ministerio Público penetrado y politizado, así como con un Poder Judicial con las mismas características es difícil de buscar la verdad.

— ¿No cree que este respaldo a la teoría del “fraude” les va a pasar factura?

¿Por qué? No creo que nos vaya a pasar ningún tipo de factura. Simplemente, nosotros actuamos por convicción. Actuamos en lo que creemos y más allá de que sea popular o no, es lo que finalmente corresponde. En política, a veces hacer lo correcto no necesariamente es popular.

— Usted refirió que López Aliaga fue el resultado de la “caviarización” del PPC en el 2021. Pero Renovación Popular tiene como origen a Solidaridad Nacional, que fue aliado de su partido en diferentes elecciones. ¿No representan al mismo sector, en realidad?

Sí, eso es verdad. Y ha sido un error de Renovación Popular, el PPC y otros partidos afines ir separados en esta contienda electoral. Yo fui el encargado de mi partido para buscar consensos con otras agrupaciones. Lamentablemente, no tuve eco. Y en el caso particular de Rafael López Aliaga, no le intereso nunca hablar con el PPC y yo creo que es porque sabe que ocupamos el mismo especio político. Él sabe que Renovación Popular nace o crece como consecuencia de la caviarización del PPC, producto de la dirigencia de Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello. Esto fue capitalizado por Rafael López Aliaga. El PPC ha regresado a recobrar a su electorado tradicional, López Aliaga sabe que somos una amenaza para él. La historia juzgará a los responsables de que toda la centroderecha haya ido dispersa [en estas elecciones].

— Neldy Mendoza, que integra la fórmula presidencial de Unidad Nacional, ha tenido polémicos comentarios, como que las mujeres que utilizan anticonceptivos son “violadas por los esposos”. Y también, sin tener respaldo técnico, que el 89% de la violencia familiar se daba en mujeres que utilizaban anticonceptivos. ¿No es el punto débil de su plancha?

Hemos hablado con Neldy, esas declaraciones fueron parte de una charla mucho más larga, fueron en el 2011, y Neldy ha reconocido que se excedió y, probablemente, lo va a decir en público. Evidentemente, eso nos lo van a sacar en campaña, pero estoy dando una explicación de antemano. Neldy es conservadora, no lo vamos a negar, al igual que el PPC, al igual que el conjunto de la alianza Unidad Nacional. Somos un partido que cree en la familia, en la vida, que está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. […] Ella ha aceptado y reconoce que se excedió con esas declaraciones, se equivocó y está arrepentida. En su momento, dará las explicaciones cuando se lo pregunten a ella directamente.

— Usted refirió que existe “la ideología de género”, pero se trata de enfoque de género. Es una política que busca darle herramientas a los adolescentes para evitar embarazos, abusos y buscar una igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué es la ideología de género? ¿No es una narrativa de un sector de la extrema derecha?

Bueno, ideología, enfoque de género, llámalo como tú quieras. Yo lo veo como una ideología, en el sentido, de que se le está tratando de imponer a los padres de familia una educación hacía nuestros hijos que no corresponde, que va contra nuestros principios y valores. Por ejemplo, cuestionar que existen dos sexos y señalar que existen muchos más tipos de género. Todo el mundo es libre de definirse como quiera, si quieren ser una lámpara, me parece muy bien. Lo que no estamos de acuerdo es que quieran imponer eso en la currícula escolar. Solos existen dos géneros, femenino y masculino.

— Hace poco, el gobierno promulgó una norma que retira el enfoque de género de las aulas. Esta ley fue promovida por Renovación Popular. ¿Esta acción no deja expuestos a adolescentes y sin herramientas frente a embarazos no deseados, a abuso sexual y otros?

¿A qué herramientas te refieres?

— A la educación sexual, a clases donde se señalen que hombres y mujeres tienen los mismos derechos…

Una cosa es que te enseñen el tema de los preservativos, que te enseñen a cuidarse frente a determinadas enfermedades, de las consecuencias de tener relaciones sexuales. Eso es totalmente distinto a lo que te acabo de explicar. Yo creo que la educación sexual pasa por casa, por los padres y el colegio tiene que hacer un complemento sobre eso.

— Usted reconoció que el PPC tuvo un acercamiento con el actor cómico Carlos Álvarez. ¿Por qué no prosperó esta alianza? ¿Y tiene el perfil para ser presidente?

En el caso de Carlos Álvarez, sí hubo varias conversaciones. Ahí la fórmula del complemento era evidente: un personaje con arraigo popular, con largos años de carrera como humorista político, y con el PPC, que en ese momento le iba a dar todo el ropaje y equipamiento técnico, que no tiene. El señor Álvarez lo que hace es sacar spots en TikTok y otras redes manifestando lo evidente, el clamor y el sentimiento de la población respecto a un determinado tema, lo cual es válido, porque empatiza con lo que sentimos muchos peruanos. Pero no he escuchado que dé soluciones a los problemas. Propuestas, tampoco. Lamentablemente, no se dio porque el partido que lo lleva aprobó que vayan solos y no en alianza.

— Un sector de los transportistas y abogados penalistas ha señalado que existe un conjunto de leyes que ha debilitado la lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, una norma le da tiempo limitado, de 4 meses, a la PNP para realizar escuchas telefónicas. ¿Cuál es la postura de Unidad Nacional sobre las leyes “procrimen”? ¿Deben ser derogadas?

Yo no las denominaría procrimen. ¿Por qué lo serían? Yo criticó esta narrativa de “procrimen”, porque en realidad lo que hacen estas normas es ponerle coto, por ejemplo, al tiempo en que uno puede ser colaborador eficaz y a seguir con estas investigaciones durante casi una década. Otro tema que me parece sumamente abuso es la extinción de dominio respecto a las propiedades de personas investigadas. [Un embargo sin sentencia] me parece un abuso jurídico.

Sobre las escuchas, cuatro meses es muy poco, de repente se puede subir a seis meses. Es un tema que se puede conversar. No puede haber investigaciones eternas, sobre todo de estos grupos especiales, que llevan casi una década con un caso y no pueden ir a juicio y cuando llegan, termina descalabrado. Lo hemos visto en el caso de los cocteles.

— El Congreso amplió el Reinfo por un año y no fue capaz de llevar al pleno una Ley MAPE técnica. ¿Este Parlamento ha jugado a favor de la minería ilegal?

Totalmente, ahí hay muchos intereses de por medio. Ha habido un lobby muy fuerte de todos estos mineros ilegales y algunos informales. Que hayan extendido el Reinfo no es gratis. Se venía trabajando una Ley MAPE y la han dilatado, al punto de tener que extender por un año más el Reinfo, cuando hay soluciones […] Aquí, en la extensión del Reinfo, hubo cálculo político buscando votos para estas elecciones y también para buscar financiamiento a campañas del Congreso y presidenciales. Las autoridades tienen que ser muy rigurosas en la fiscalización.

— El presidente José Jerí está por cumplir tres meses en el poder. ¿Cuál es el balance que usted hace de su administración?

En cuanto a resultados concretos, no veo nada. Es puro fuego artificial. Ha hecho una buena campaña de marketing, que era necesaria ante la frivolidad y alejamiento de Dina Boluarte ante la población y los problemas que acosan al país. Pero el trabajo del presidente Jerí no es supervisar redadas en los penales, su trabajo es presentar propuestas de fondo. Evidentemente, los resultados no se van a ver en ocho meses, pero Jerí sí puede empezar plantando y sembrando para que el próximo gobierno continúe esa siembre y después coseche las soluciones. En realidad, no veo resultados en seguridad, en la reactivación económica, ni tampoco medidas sobre Petroperú. Entonces Jerí, en este momento, es un fuego artificial.

— El Comercio informó que, al menos 16 partidos, no presentaron completas sus listas al Congreso bicameral y Parlamento Andino…

No es posible que, de las 36 candidaturas presidenciales, haya 20 que no hayan presentado listas completas al Congreso. Muchas de esas candidaturas presidenciales no van a pasar la valla, porque quien determina el pase de la valla es la votación al Congreso. Entonces, no me parece serio ni correcto. Es engañar a la población y utilizarla decir que vas a realizar un gobierno de lujo y magnífico si sales presidente cuando no vas a tener bancada en el Parlamento.

— ¿Se refiere a Carlos Espá, candidato de Sí Creo?

Lo digo por Espá y por muchos más. El caso del señor Espá es el más grande, ha presentado listas en cuatro jurisdicciones para la cámara de diputados [en diferentes circunscripciones] y ocho para la cámara de diputados. El señor Espá no va a ganar en todas estas regiones, porque hay tanta competencia que el voto se va a dispersar. No va a pasar la valla […] Y esto también es síntoma de que no tiene equipo.