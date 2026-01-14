El escaño de Guillermo Bermejo en manos de la Comisión de Constitución: ¿Cuáles son los escenarios que se manejan?

El futuro del escaño del congresista Guillermo Bermejo- sentenciado en primera instancia a 15 años de prisión por afiliación terrorista- está “en manos” de la Comisión de Constitución del Parlamento, según refirió el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular). Esta instancia deberá emitir un informe sobre si procede o no aplicar la figura de la curul vacía el encarcelado ex dirigente cocalero.

Desde fines de octubre, Bermejo cumple en el penal de Ancón I la condena por afiliación terrorista, a raíz de sus nexos con el grupo subversivo Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El Comercio reveló este martes que el legislador de izquierda, a pesar de estar en la cárcel desde hace dos meses y medio, aún mantiene su oficina en el Parlamento y a seis trabajadores a su disposición, incluyendo a tres que postulan al Senado y a la cámara de diputados en las elecciones generales del 2026.

“No estamos en el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene procedimientos que son lentos, pero que hay que llevarlos a cabo, sino son cuestionados porque no se ha llevado adelante el debido proceso. No se puede declarar la vacancia ni eliminar la oficina sin que antes haya una serie de informes legales”, manifestó al ser consultado por Canal N en el Hall de los Pasos Perdidos.

Rospigliosi indicó que el futuro de Bermejo “está en manos” de la Comisión de Constitución, pero remarcó que no sabe cuándo volverá a sesionar esta, al recordar que su institución está en receso parlamentario hasta marzo.

“Ha habido dos informes de asesoría legal y de la Oficina de Recursos Humanos y con ese material, la Comisión de Constitución va a tener que dar una opinión. De acuerdo a eso, tomaremos una decisión [en el Consejo Directivo]”, expresó.

El presidente del Congreso, además, dijo que existe un debate, en el sentido de que, si Bermejo debe ser vacado y eliminar su oficina aplicando la silla vacía o si debe ser reemplazado por su accesitaria, que en este caso es Zaira Arias, ex militante de Perú Libre.

“Ahora bien, para que se declare la vacancia y se elimine la oficina hay que tomar esa decisión antes. La decisión es si Bermejo es reemplazado o no, para esto también hay un debate. Hay normas legales, artículos constitucionales, no es sencillo. El Congreso tiene que realizar todos los procedimientos, así que esa es la situación ahora”, acotó.

Las posibilidades que se barajan

El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Arturo Alegría (Fuerza Popular), dijo que este miércoles se reunirá con el equipo técnico de su grupo de trabajo para evaluar si se realiza o no una sesión extraordinaria durante el receso para abordar la situación de Bermejo y de su oficina.

“Hemos recibido [los informes] de la Mesa Directiva. Mañana [miércoles] me reuniré con el equipo de la comisión para evaluar si existe una necesidad imperiosa de realizar una sesión extraordinaria en la época de receso. O si este tema se plantea en la legislatura ordinaria. Debemos considerar si habrá quórum y la agenda de los congresistas que estén en Lima”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, indicó que existen tres posibilidades sobre la controversia generada por la sentencia, en primera instancia, contra Bermejo.

La primera, detalló, es que “por un tema de lógica y decencia” los trabajadores que están en la oficina del congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial den un paso al costado, “ya que actualmente no tienen a un jefe presente”. “La única persona que puede dar de baja a un trabajador es el propio parlamentario. Este es un tema de dignidad y moral desde un sector que se dice cercano al pueblo”, complementó.

También refirió que otro escenario es que la Comisión de Constitución concluya que procede la vacancia de Bermejo en aplicación a la curul vacía. Agregó que esto debería ser aprobado no solo por la Mesa Directiva, sino también en el pleno. Aunque en el reglamento no se precise este procedimiento.

Y, por último, que no procede la salida del congresista, mientras no haya una sentencia en segunda instancia.

Al ser consultado por este Diario sobre si él recomendaría aplicar la silla vacía, Alegría respondió que no quiere adelantar opinión, pero que “preliminarmente” la secretaría técnica de la Comisión de Constitución le ha informado que existen una serie de causales para la remoción de una curul y “hasta donde se entiende el congresista Bermejo no estaría inmerso en ninguna de ellas, todavía”.

Esto en referencia a que el artículo 15-A del reglamento del Congreso señala que la pérdida del escaño parlamentario se da cuando un congresista “haya sido condenado mediante sentencia judicial firme” por terrorismo, narcotráfico, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos.

Alegría rechazó que el Congreso esté dilatando la decisión sobre si aplica o no la curul vacía, en el caso de Bermejo.

“No se puede tomar una decisión acelerada por la premura mediática. Esto [la sentencia a Bermejo] ha ocurrido en medio de un cambio de presidente, la aprobación de diversas leyes y el receso parlamentario. Estamos a la espera de las respuestas de la secretaría técnica, del comité consultivo [de la Comisión de Constitución] y de otras instancias”, acotó.

A su turno, el congresista Luis Aragón (Acción Popular), vicepresidente de la Comisión de Constitución, consideró que el grupo de trabajo debe sesionar antes de que concluya enero y definir el futuro del escaño de Bermejo. Agregó que le solicitará a Alegría llamar a una reunión semipresencial.

“Esta responsabilidad recae en la Dirección General Parlamentaria y también en Recursos Humanos. En mi opinión, esa oficina ya debería estar cerrada definitivamente. No tiene razón de ser que un equipo técnico siga trabajando si ya no existe actividad parlamentaria por parte de Bermejo”, cuestionó en diálogo con El Comercio.

El punto de vista

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró que el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, “está mal asesorado” y está siendo inducido a un error. “Es innecesario esperar al inicio de legislatura en marzo, la Mesa Directiva ya tiene dos informes y podría decidir de una vez [si aplica o no la figura de la silla vacía]”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Rospigliosi dijo que el personal de un despacho congresal existe para apoyar a un parlamentario en funciones.

“Por sentido común, si no hay un parlamentario en funciones, porque está preso por afiliación terrorista, ¿qué labor cumple ese personal más allá de recibir remuneraciones, gratificaciones y bonos? Es un tema de principio, de razonabilidad y proporcionalidad. No se necesita esperar a marzo para que la Comisión de Constitución diga algo que es obvio y evidente”, expresó.

El letrado opinó que desde el Congreso prefieren responder “cualquier barbaridad antes de reconocer que están demorando el proceso [de decisión] indebidamente”.

El Congreso dispone de S/38.903 al mes para mantener funcionando la oficina de Bermejo, congresista sentenciado por afiliación al terrorismo. Es decir, entre noviembre y diciembre, el Poder Legislativo ha desembolsado S/77,806. Este monto podría crecer si se toma en cuenta la gratificación por Navidad y el bono de 5 UIT a todos los trabajadores parlamentarios.